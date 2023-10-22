"Уже упаковывают вещи": в ВСУ рассказали, к чему готовятся россияне на Херсонщине

Оккупационная "власть" усиливает давление на местное население с целью найти людей с проукраинской позицией.

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В ВСУ рассказали, к чему готовятся россияне в Херсонской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупационные войска начали массово мародерить на временно оккупированных территориях Херсонской области. Это означает, что захватчики не собираются укрепляться в этих населенных пунктах. Об этом рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Захватчики совершают подворовые обходы и, как констатируют военные, у россиян идет "обострение мародерской болезни". Они упаковывают вещи, очень многое отправляют за поребрик. Это, как правило, признак того, что они уже не закрепляются в тех населенных пунктах и перемещаются очевидно вглубь", - рассказала Гуменюк.

По ее словам, вероятнее всего, что оккупанты будут искать место зимовки, где нужно будет закрепиться на более плотных рубежах обороны, где есть железобетонные конструкции.

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Кроме того, как рассказала спикер ОК "Юг", оккупационная "власть" усиливает давление на местное население с целью найти людей с проукраинской позицией.

"Там усиливаются полицейские нормы давления на население, которые оккупанты считают для себя правильными, когда выискивают проукраински настроенных людей, когда выискивают тех, кто еще не получил российскую "красную книжечку" и пытаются провести насильственную паспортизацию среди того населения, которое могут достать из домов" , - добавила она.

Ситуация в Херсонской области

Как сообщал Главред, российские оккупанты готовятся к мощному удару ВСУ на юге, поэтому перебрасывают подержанную технику из Крыма в Херсонскую область. У врага нарастает паническое настроение, рассказало военное движение украинцев и крымских татар "Атеш".

Напомним, что ранее под Херсоном был взорван штаб "элитной" дивизии врага. В результате удара были уничтожены многие российские офицеры. В момент обстрела у российских десантников проходила ежедневная планировка.

Также сообщалось, что страна-агрессор Россия пытается обесточить Херсон. Так, в результате очередного "прилета" были повреждены линии электропередач. Почти ежедневно обстрел увеличивается на 50-70 снарядов. Захватчики используют запретные фосфорные боеприпасы, а также много артиллерии.

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