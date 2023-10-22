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"Война в Украине может продолжаться еще 2-3 года": западный эксперт удивил прогнозом

Алина Дембицкая
22 октября 2023, 04:20
Как отметил Грант, россияне будут продолжать делать то, что делают, потому что в их сознании они побеждают.
'Война в Украине может продолжаться еще 2-3 года': западный эксперт удивил прогнозом
Западный эксперт сделал прогноз по завершению войны в Украине / Коллаж: Главред, фото: 3 отдельная штурмовая бригада, 33 отдельная механизированная бригада

Страна-агрессор Россия не собирается прекращать свою жестокую войну против Украины. Более того, существует риск затягивания этой войны еще на 2-3 года. Такое мнение высказал полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в эфире Эспрессо .

Как отметил Грант, россияне будут продолжать делать то, что делают, потому что в их сознании они побеждают.

"Похоже, что у России нет никакого желания прекратить войну. Россияне сейчас поддерживают Путина, как никогда раньше. И Путин вкладывает в эту войну всю свою энергию и российские ресурсы. Несмотря на их слабую интеллектуальную технологическую мощь, они будут продолжать производить много низкопробных вещей, которые усложняют жизнь Украины и здесь идет речь о цифрах. Это та сила, которую имеет Россия", - отметил он.

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По словам полковника, Силам обороны Украины требуется прорыв на линии фронта. И это нужно сделать в течение зимнего периода.

"Если мы не сломаем их за зиму, то есть вероятность, что война может длиться еще два-три года, и я вполне серьезно говорю об этом. Россию надо ломать, а сейчас мы этого не делаем. Мы всего лишь их удерживаем. Да, есть определенные продвижения, но это не прорыв. Нам нужен прорыв. Возможно, он произойдет под Херсоном с новой операцией по форсированию реки", - сказал Грант.

Военный эксперт подчеркнул, что ВСУ следует действовать по-другому. Потому что стратегия – это способности, а в настоящее время способности Украины недостаточно сильны, чтобы стратегия заработала, считает Грант.

"Даже с ATACMS, даже с F-16, ведь основная способность – это сотня боевых бригад, которые на сегодняшний день должным образом не оснащены, чтобы выиграть эту войну. Поэтому нужно больше и лучше думать", - подчеркнул он.

Ситуация на фронте

Как сообщал Главред, офицер ВСУ Арти Грин заявил, что для российских сил ситуация в районе Бахмута носит очень неблагоприятный характер. Противник тратит все доступные ресурсы в этом направлении, но не способен остановить продвижение Сил обороны Украины.

Недавно в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута . Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 100 до 300 метров на разных участках Бахмутского фронта. Инициатива на фронте пренадлежит украинским военным.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.

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война в Украине война России и Украины
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