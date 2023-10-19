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Сразу несколько направлений: в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута

Юрий Берендий
19 октября 2023, 16:56 обновлено 19 октября, 16:56
Силы обороны Украины продвинулись на расстояние от 100 до 300 метров на различных участках Бахмутского фронта. Инициатива на фронте за украинскими военными.
танк, бахмут
В ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута / Коллаж Главред, фото: Генштаб ВСУ, deepstatemap

На Бахмутском направлении российские оккупанты сейчас укрепляют свои позиции и находятся в обороне. Поэтому инициатива действительно принадлежит украинским военным. В это же время, Силам обороны Украины удалось продвинуться на 100-300 метров на нескольких направлениях. Об этом рассказал руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире 24 канала.

"За минувшие сутки (18 октября – ред) нам удалось на разных участках фронта продвинуться от 100 до 300 метров. Самое главное - это постоянные усилия, которые прилагают наши защитники и защитницы. Мы не сбавляем темпов. Да, вероятно, это не так быстро, как кому-то казалось бы", - сказал руководитель пресс-службы восточной группировки войск ВСУ.

Он сообщил, что главная задача - сохранить жизнь и здоровье украинских военных и хорошо продумать план операции. Ведь грамотно и осмотрительно разработанная операция имеет большой потенциал для успеха, и это проявляется в реакции противника.

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"Это означает, что мы 100% на правильном пути и необходимо действовать в том же направлении. Враг понимая, что теряет свое положение, уже начинает обустраивать свои позиции вблизи дороги Бахмут-Горловка, которая ранее находилась под нашим огневым контролем",– пояснил Илья Евлаш.

Противник начинает постепенно закрепляться на позициях. Оккупанты уже принимают определенные меры, такие как минно-взрывные барьеры и инженерные заграждения, с целью замедления нашего наступления. Россияне осознают, что хотя наше наступление может быть медленным, оно все же будет настойчивым.

"Однако ничто не остановит наступление, время которого наступило",– подчеркнул Евлаш.

Наступление на Бахмут

Напомним, как ранее сообщал Главред, офицер подразделения ВСУ "Легион Свободы" сообщил, о вероятности повторения под Бахмутом Харьковского сценария. Таким образом старший лейтенант Леонид Поляков прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского об освобождении Бахмута до конца года.

В то же время, несмотря на освобождение Клещиевки, заявленное Генштабом еще в начале сентября, бои в населенном пункте продолжаются до сих пор.

Однако, российские оккупанты пытаются удержать в своих руках Бахмут в Донецкой области и отодвинуть от города Вооруженные Силы Украины. Украинские защитники медленно продвигаются вперед на юге города.

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ВСУ Бахмут война России и Украины
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