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РФ ударила по гражданскому объекту на Харьковщине: Зеленский показал ужасные последствия

Алина Дембицкая
21 октября 2023, 23:45 обновлено 22 октября, 00:09
В результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе 6 человек погибли, а 14 человек госпитализировали с ранениями.
удар по Харьковщине
РФ ударила по гражданскому объекту в Харьковской области / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Российские оккупационные войска в субботу вечером, 21 октября, ударили ракетой по гражданскому объекту в Харьковской области. В результате вражеской атаки есть погибшие и раненные. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

Как отметил глава государства, российская ракета ударила по терминалу "Новой почты". На месте работают все службы, идет спасательная операция.

"Обычный гражданский объект. К сожалению, есть погибшие. Мои соболезнования родным и близким! Нужно увеличивать давление на государство-террориста. Нужно каждый день отвечать на российский террор нашими результатами на передовой. Нужно укреплять единение мира в противостоянии террору еще больше. И мы это делаем", - написал президент.

видео дня

Зеленский подчеркнул, что России ничего не удастся достичь террором и убийствами. Конец для всех террористов один: ответственность за совершенное.

Смотрите в нашем телеграмм-канале последствия удара РФ по Харьковщине:

РФ ударила по гражданскому объекту на Харьковщине: Зеленский показал ужасные последствия
Последствия удара РФ по Харьковщине / скриншот

По данным главы Харьковской ОГА Олега Синегубова, в результате удара оккупантов по терминалу "Новой почты" в Харьковском районе 6 человек погибли, а 14 человек госпитализировали с ранениями.

"Среди пострадавших есть люди в тяжелом состоянии. Медики оказывают всю необходимую помощь. Профильные службы продолжают работать на месте и ликвидировать последствия. Это исключительно гражданский объект, россияне совершили очередной террор против мирного населения Харьковщины!", - написал Синегубов в Telegram .

Ракетный террор россиян

Как сообщал Главред, в ночь на субботу, 21 октября, российские оккупанты нанесли массированный удар по украинским городам. Враг использовал сложную тактику очень смешанных атак. В частности, впервые украинские военные наблюдали одновременный пуск крылатых ракет и КАБ, отметила председатель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Ранее сообщалось о том, что РФ ударила по Кривому Рогу: пострадал промышленный объект, возник пожар. В результате ночного удара по городу никто не пострадал.

Кроме того, в ночь на 18 октября российские оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Запорожью. Одна из ракет попала в жилой дом в центре города. В результате атаки погибли пять человек, еще пятеро попали в больницу с ранениями.

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война в Украине война России и Украины
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