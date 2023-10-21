"Это не случайность": у Зеленского ответили, зачем Путин пытается взять Авдеевку

Подоляк отметил, что главе Кремля безразлично, сколько российских солдат погибнет в процессе захвата Авдеевки.

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У Зеленского ответили, зачем Путин пытается взять Авдеевку / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, скриншот YouTube

Попытки российской оккупационной армии продвинуться вперед в районе Авдеевки могут служить сигналом от Владимира Путина глобальным элитам. Глава кремлевского режима хочет ввести план новой мировой системы, в которой страна-агрессор Россия может игнорировать международное право. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона .

"Безусловно, это не случайность. Путину нужно доказать глобальным элитам, что у него есть определенные возможности. Что либо будут приняты его условия, то есть, чтобы он не проиграл – это главное для Путина сегодня, то Путин для этого и эскалирует… Эскалация нужна Путину , чтобы доказать глобальным сообществам, чтобы они приняли его план нового мира, где россияне могут вести себя, несмотря на международное право", - сказал Подоляк.

По его словам, попытка захватить Авдеевку должна продемонстрировать мировым лидерам, что Россия якобы все еще обладает достаточной военной мощью для ведения этой войны.

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"Он им говорит: "Или вы примете наши условия, и тогда мы останемся на части оккупированной территории и таким образом будем считать, что Россия победила или будем продолжать эскалацию как таковую", - отметил советник руководителя ОП.

Подоляк также отметил, что главе Кремля безразлично, сколько российских солдат погибнет в процессе захвата Авдеевки. Для Путина сегодня главное – остаться отчасти на оккупированных территориях и перевести эту войну в конфликт меньшей интенсивности. Здесь можно проводить определенные переговоры, как это было после 2014, говорит советник председателя ОП.

"Однако эти переговоры будут проходить по другим условиям, поскольку после 2014 года Путин продолжал выдавать себя за человека, принимающего глобальные правила игры и соблюдающего международное право. После полномасштабного вторжения Путин желает иметь возможность не считаться с международным правом в полном объеме", - подчеркнул Подоляк. .

Ситуация в Авдеевке: что известно

Как сообщал Главред, 18 октября ВСУ отразили наибольшую атаку РФ в районе Авдеевки. Мэр города сообщил о "затишье". Российские оккупанты выдохлись. Силы обороны Украины стабилизировали ситуацию на Авдеевском направлении.

Кроме того, ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой. Россия не учитывает безумные потери в войсках и средствах в боях за Авдеевку, потому что оккупация города является "политической задачей" ВС РФ.

По словам мэра Авдеевки, оккупанты возобновили массированные атаки . Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Стрелковые бои слышны круглосуточно. Оккупанты лупят из всего, что у них есть.

Спикер 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко Антон Коцуконь рассказал, что вблизи Авдеевки Донецкой области оккупанты начали использовать тактику "кротов" - хотят подобраться незаметно к позициям ВСУ.

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