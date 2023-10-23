Россия неожиданно набросилась на Беларусь с обвинениями: из-за чего конфликт

Российские кураторы из ФСБ обвинили военно-промышленного комплекс Беларуси в срыве поставок техники для оккупационной армии РФ. Им не понравилось, что Беларусь доставила продукцию ВПК в Иран. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"В Беларуси кураторы из ФСБ, которые прикреплены к местному военно-промышленному комплексу, обвиняют последний в срыве поставок оплаченной техники для ВС РФ", - информирует ЦНС.
Отмечается, что белорусскому КГБ сделали замечание относительно отгрузки продукции белорусского ВПК партнерам из Ирана. Речь идет о модернизированных элементах РСЗО (трубы), отдельных запчастях к БПЛА, элементах автоматизированных систем управления войсками и средствах радиоэлектронного противодействия.
"В РФ недовольны такой приоритетностью и уже требуют начать давление на руководителей белорусских предприятий и начать проверку, чтобы привлечь к ответственности причастных", - пишет Центр нацсопротивления.
Как сообщал Главред, страна-оккупант Россия не прекращает попыток втянуть Беларусь в войну против Украины. Чтобы реализовать свой план, Москва может пойти на провокацию – например, атаковать нефтебазу в Брестской области и обвинить в таких действиях Киев.
Также сообщалось, что спецслужбы России и Беларуси намерены провести операцию "под чужим флагом" на территории Беларуси. Они планируют выпустить дрон, на котором будет взрывчатка, и направить его к нефтебазе с целью обвинения Украины в этом.
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