В "теме" – ФСБ и КГБ: ГУР раскрыло новые планы России втянуть в войну Беларусь

Агрессор Россия может пойти на реализацию провокации, чтобы втянуть республику Беларусь в развязанную Москвой войну против Украины, сказал Андрей Юсов.

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Россия пытается втянуть Беларусь в войну против Украины, но в Минске на это не пойдут - Юсов / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Минобороны Беларуси

Страна-оккупант Россия не прекращает попыток втянуть Беларусь в войну против Украины. Чтобы реализовать свой план, Москва может пойти на провокацию – к примеру, атаковать нефтебазу в Брестской области и обвинить в таких действиях Киев. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

В интервью Radio NV он рассказал о том, что втягивание Беларуси в войну – стратегическая задача для России. В частности, российские оккупанты могут пойти на провокацию против нефтебазы в Брестской области и обвинить в этом Украину. В подготовке провокации задействованы ФСБ РФ и белорусское КГБ.

"Есть стратегическая задача Кремля — втянуть белорусскую армию в полноценную наземную операцию в войне против Украины на стороне РФ. И за весь период полномасштабного вторжения это не удалось. Но, тем не менее, спецслужбы российские попыток не будут оставлять", - сказал Юсов. видео дня

Впрочем, по мнению спикера ГУР, в Минске понимают, что вступать в войну – не в их интересах, поэтому даже под давлением Кремля на такой шаг у Лукашенко не пойдут.

Однако, как утверждает представитель военной разведки, Россия имеет всю информацию об объектах критической инфраструктуры Беларуси, поэтому у россиян не будет проблем создать там провокацию.

"Информацию эту использовали и будут использовать как против Украины, так и против самой Беларуси. Таких сценариев есть немало. От имитационных ДРГ, использование беспилотников по объектам инфраструктуры энергетического сектора, и много других моментов. В этом контексте россиян не надо недооценивать. У них богатый опыт: и бомбардировки Воронежа, и подрывы домов своих же, с собственным мирным населением, и многие другие сценарии. Здесь такого кровавого креатива им хватает", - подчеркнул Андрей Юсов.

Угроза для Украины из Беларуси

Украинские пограничники раскрыли, есть ли угроза Украине из Беларуси, где проводятся военные учения. По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, в учениях принимают участие исключительно белорусские военнослужащие. Пока подобные маневры украинскому государству ничем не угрожают.

В Беларуси проверяют боевую готовность, рассказал командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев. Как заявил Наев, армия удерживает необходимые подразделения, чтобы в случае провокации отразить атаку.

В Центре информационного сопротивления при ССО ВСУ сообщили, что Россия и Беларусь готовят провокацию против Украины. По данным ЦНС, российские и белорусские войска намерены атаковать дроном нефтебазу в Брестской области и обвинить в этом Киев. Провокация рассчитана на снижение уровня поддержки Украины со стороны Запада.

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