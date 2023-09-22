В Беларуси проводят военные учения: пограничники раскрыли, есть ли угроза Украине

Представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в ближайшие дни в Беларуси начнется активная фаза военных учений.
"Мы наблюдаем за тем, что в ближайшие дни на территории Беларуси должна состояться активная фаза обучения, но по нашей информации, это исключительно подразделения армии Беларуси будут участвовать на полигонах, которые удалены от границы с Украиной. Могу отметить, что значительной угрозы это Украине не несет", - сказал Демченко в эфире телемарафона "Єдині новини".
Он добавил, что Госпогранслужба пристально следит за тем, что происходит на территории Беларуси. На сегодня Россия не имеет в Беларуси достаточных сил, чтобы создать реальную угрозу полномасштабного повторного вторжения на территорию Украины, и даже осуществления провокаций на границе. Тем временем ГПСУ продолжает укрепление линии границы.
Напомним, что Россия вывела из Беларуси почти все свои подразделения. По линии госграницы с Беларусью за последнее время пограничники не фиксировали каких-либо изменений. На границе ситуация полностью контролируемая.
Эксперт спрогнозировал, чем закончатся планы Кремля по давлению на запад через Беларусь. Своими действиями по размещению ядерного оружия в Беларуси путинский режим, считает Александр Леонов, практически "стреляет себе в ногу".
Больше интересных новостей:
- Украинские пограничники подтвердили отток "вагнеровцев" из Беларуси
- Украина уничтожила или повредила 24 российских самолета в РФ Крыму и Беларуси-СМИ
- Зачем Россия перебрасывает ТРК "Точка-У" в Беларусь: эксперт раскрыл угрозу