В Беларуси случился пожар на Мозырском НПЗ: подробности

На Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси произошел пожар. Спасатели ликвидировали факельное горение из задвижки установки по производству бензина. Пострадавших нет. Причину возгорания выясняют специалисты.
Как сообщает МЧС Беларуси, пожар на Мозырском НПЗ случился в четверг, 10 августа. Произошло факельное горение из задвижки установки по производству бензина.
"Пострадавших нет. Причина загорания устанавливается", - подчеркнули в белорусском МЧС.
На Мозырском НПЗ произошел пожар - смотрите видео в Telegram-канале Главред:
Что известно о Мозырском НПЗ
Мозырский нефтеперерабатывающий завод – одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий в Беларуси. Нефть оттуда отправляют на завод по нефтепроводу Дружба и с Речицких месторождений.
Продукция завода – автомобильный бензин, дизельное топливо, в котором низкое содержание серы, бытовой газ, бытовое печное топливо, технический бутан, а также осветительный керосин.
Мощности предприятия рассчитаны на переработку около 14 миллионов тонн нефти в год.
Лукашенко грозился "ударом по Киеву" из-за Мозырского НПЗ
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко в прошлом году грозился ударами по Киеву, если, дескать, "ВСУ нападут на Беларусь и атакуют завод в Мозыре".
"Они будут понимать: если они ударят по Мозырю, то мы ударим по Киеву, не заходя в Украину. Они это должны понимать. Но для того, чтобы ударить, надо иметь, чем ударить. У нас это есть", - сказал Лукашенко.
В СБУ предупредили, что Россия готовит теракт на Мозырском НПЗ
В Службе безопасности Украины 4 августа сообщили, что агрессор Россия готовит теракт на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе в Беларуси и обвинит Украину. По данным спецслужбы, таким образом Москва хочет втянуть Минск в полномасштабную войну с Украиной.
"Информацию о запланированном в Беларуси теракте сотрудники Службы безопасности получили из нескольких источников. В частности, из свидетельств военнослужащего ВС РФ, которого украинские защитники взяли в плен на Запорожском направлении", - подчеркнули в СБУ.
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