"Результаты всех порадуют": в ВСУ прокомментировали новые удары по Крыму

Пресс-секретарь пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк прокоменила утренние взрывы в Севастополе. По ее словам "результаты порадуют" украинцев.

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В ВСУ прокомментировали новую атаку на Крым / Коллаж Главред. фото: скриншот с видео, mil.in.ua

Россияне в Крыму выразили возмущение по поводу "возможной атаки подводными диверсионными группами". Российским военным следует быть внимательными, понимая, что они находятся на территориях, находящихся под оккупацией, и там могут проводиться боевые действия. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель Координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины, капитан 1 ранга Наталья Гуменюк.

Таким образом она прокомментировала информацию о взрывах во временно оккупированном Севастополе.

"Крым - это Украина, там ведутся боевые действия, даже, когда кажется, что там достаточно спокойно и их ПВО работает. Ситуация с нашей стороны скоординирована таким образом, что наша задача на данном этапе максимально уничтожить потенциал врага, все то, что он еще может применить", - подчеркнула Гуменюк.

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Гуменюк также сообщила, что результаты работы Сил обороны "всех порадуют".

"Мы проанализировали, что вчера враг вывел на боевое дежурство два фрегата, это ракетоносители, снаряжении "Калибрами", их наготове 16. Итак, какую-то обстановку в Черном море они пытаются развивать. Силы обороны должны реагировать. Пока подводить итоги рано, но думаю, результаты всех порадуют", - добавила она.

Атаки на Черноморский флот

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупанты вывели из Крыма часть кораблей и переместили их в Новороссийск. Но его порт не может вместить все корабли, поэтому РФ хочет переместить их на оккупированную часть Грузии. Об этом заявил представитель ГУР Вадим Скибицкий.

В то же время, в Министерстве обороны Великобритании предполагают, что украинские силы фактически смогли нанести поражение российскому флоту в Черном море.

Также, удары по Черноморскому флоту агрессора России в Севастополе показали, что ситуация для российских войск в оккупированном Крыму тревожная. Украинская разведка фиксирует все передвижения врага, а ВСУ делают свою работу. Единственный вариант для оккупантов - убраться вместе со своим флотом с Крымского полуострова. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

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