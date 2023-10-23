Никакого продвижения и бешенные потери: оккупант рассказал о реальной ситуации на фронте

Российский оккупант в телефонном разговоре признался о том, что они не могут захватить новые населенные пункты.

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Оккупант признался, что у РФ бешенные потери на фронте / Коллаж: Главред, фото: ОПБр имени Богдана Хмельницкого, Минобороны РФ

Российские оккупанты лично признались, что они не могут достичь успеха на фронте, несмотря на постоянные штурмы украинских позиций. Об этом стало известно из разговора, который перехватили сотрудники ГУР. Видео уже разлетелось в Сети.

Оккупант рассказал о больших потерях в личном составе. По его данным, из 15-20 человек, идущих на штурм, возвращается всего 2-3 человека.

"Короче, у нас что туда не зайдет, оттуда выходит или выносят. Зайдет 15-20 человек - выйдет трое-двое. Там много "200-тых", - сказал россиянин.

видео дня

Он признался, что российские оккупанты не смогли продвинуться вперед, у них нет успехов на фронте.

"Даже Ивановку взять не могут! Какая там Новоселовка? Какой Купянск? Вы о чем?", - говорит оккупант.

Он признает, что украинские военные хорошо укрепили свои позиции и блиндажи бетонными сооружениями, что не дает оккупантам возможности захватить позиции.

Смотрите видео с признанием оккупанта:

Оккупант признался, что у РФ бешенные потери на фронте / фото: скриншот

Ситуация на фронте

Недавно стало известно о том, что оккупанты пошли низом и хотят отрезать Марьинку. Враг штурмует позиции украинских военных, бои за населенный пункт не утихают. Вместе с тем ВСУ уже подготовили для врага кучу "сюрпризов".

На одном из участков Бахмутского направления оккупанты начали отступление. Вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но наибольшая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки. Однако ВСУ имеют успехи и продвигаются за железнодорожное полотно.

Хорошие новости есть и с другого направления. Под Купянском ВСУ отбросили оккупантов, украинские военные закрепляются на новых позициях. За сутки на Лиманско-Купянском украинские воины отбили 20 атак, в том числе в районе Синьковки, Ивановки, Серебрянского лесничества, Спорного.

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