'Пошли низом, хотят отрезать': боец ВСУ записал сильное видео из окопа под Марьинкой

Российские оккупанты не оставляют намерения захватить Марьинку и "отрезать" ВСУ. О ситуации на этом участке фронта рассказал пограничник с позывным "Лев".
Обстрелы из артиллерии под Марьинкой не утихают. Прикрываясь минометами, враг пытается штурмовать позиции защитников.
Бойцы же дают достойный отпор, не падают духом и уверяют, что выстоят, ведь другого выбора просто нет.
"Мы должны выстоять. У нас нет другого выбора. Пошли низом, хотят Марьинку отрезать. Мы все ждем, все готово. Подарков наготовили им. Арта лупит, не перестает. И наши ребята дают им... и те х****т. прикрывают минометами, а те бехами заезжают", - высказался "Лев".
Военный ведет стрим из-под Марьинки - смотрите видео:
Россия пошла в новое наступление
Самые ожесточенные бои, по данным OSINT-сообщества DeepState, сейчас ведутся на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.
Враг усилил давление возле Орлянки, продолжаются жестокие бои возле Райгородки и Макеевки. На Бахмутском противник давит на район Богдановка-Хромово, имеет частичный успех. Россияне активизировались и возле Васютовки.
Возле Красногоровки оккупанты пытаются подойти и закрепиться возле железной дороги. Продолжается бой за террикон между селом и самой Авдеевкой.
На Купянском направлении командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский поручил усилить маневренную оборону.
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