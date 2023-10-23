'Пошли низом, хотят отрезать': боец ВСУ записал сильное видео из окопа под Марьинкой

Боец подчеркнул, что для российских оккупантов ВСУ приготовили "подарки".

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ВСУ ведут активную оборону / Коллаж Главреда. Фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, скриншот

Российские оккупанты не оставляют намерения захватить Марьинку и "отрезать" ВСУ. О ситуации на этом участке фронта рассказал пограничник с позывным "Лев".

Обстрелы из артиллерии под Марьинкой не утихают. Прикрываясь минометами, враг пытается штурмовать позиции защитников.

Бойцы же дают достойный отпор, не падают духом и уверяют, что выстоят, ведь другого выбора просто нет.

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"Мы должны выстоять. У нас нет другого выбора. Пошли низом, хотят Марьинку отрезать. Мы все ждем, все готово. Подарков наготовили им. Арта лупит, не перестает. И наши ребята дают им... и те х****т. прикрывают минометами, а те бехами заезжают", - высказался "Лев".

Военный ведет стрим из-под Марьинки - смотрите видео:

Россия пошла в новое наступление

Самые ожесточенные бои, по данным OSINT-сообщества DeepState, сейчас ведутся на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлениях.

Враг усилил давление возле Орлянки, продолжаются жестокие бои возле Райгородки и Макеевки. На Бахмутском противник давит на район Богдановка-Хромово, имеет частичный успех. Россияне активизировались и возле Васютовки.

Возле Красногоровки оккупанты пытаются подойти и закрепиться возле железной дороги. Продолжается бой за террикон между селом и самой Авдеевкой.

На Купянском направлении командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский поручил усилить маневренную оборону.

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