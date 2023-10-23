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"Это смерть": генерал прямо сказал, что НАТО сделает с Путиным после пуска ядерки

Ангелина Подвысоцкая
23 октября 2023, 14:26
Генерал армии Украины убежден, что Путин боится своей смерти и не решится на использование ядерки в ближайшее время.
Владимир Путин, Николай Маломуж, ядерное оружие
Путин не решится на ядерный удар / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Главред, УДМ

Россия угрожает Украине и миру ядерным оружием, но НАТО не станет закрывать глаза на это. Если РФ начнет готовиться к запуску ядерки, то с других стран начнутся контрпуски. Об этом в интервью Главреду рассказал экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Генерал убежден, что Путин точно не применит ядерное оружие в ближайшее время, ведь прекрасно знает о том, что будет после этого.

"Это будет означать его смерть, а он этого очень боится. Я знаю его и его окружение лично, и никто из них не хочет умереть", - говорит Маломуж.

видео дня

Он также считает, что "красную кнопку" никто не нажмет даже в случае, если российский диктатор отдаст такой приказ.

"Если Путин сойдет с ума, начнет кричать, мол, давайте нажимать кнопку, этот приказ никто не будет выполнять, и с Путиным они сами разберутся. Ибо все понимают, что и их, а также их семей и детей не будет", - добавил генерал.

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Угроза ядерной войны

17 октября стало известно о том, что Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний. Эксперты не исключают, что Россия движется по пути подготовки новых ядерных испытаний. Вместе с тем в РФ также утверждают, что отзыв ратификации не означает, что Москва собирается провести испытания ядерной бомбы.

Позже появилась информация, что Китай резко нарастил ядерное оружие за последний год. По состоянию на май этого года Китай имел в своем арсенале более 500 ядерных боеголовок, сообщили в Пентагоне.

На фоне подобных новостей в ГУР откровенно ответили, реальна ли ядерная угроза. Представитель ГУР Андрей Юсов подчеркнул, что Путин уже давно перегнул палку с ядерным шантажом, его влияние гораздо меньше, чем он рассчитывает.

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