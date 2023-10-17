Россия отзывает ратификацию соглашения о запрете ядерных испытаний

Эксперты не исключают, что Россия движется по пути подготовки новых ядерных испытаний.

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В РФ могут возобновить ядерные испытания / Коллаж УНИАН, ua.depositphotos.com

В России заявили об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

Решение Кремля якобы вызвано "безответственным отношением США к глобальной безопасности", сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, сообщает Reuters.

"В интересах обеспечения безопасности нашей страны мы отзываем ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний", - сказал он.

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Подчеркивается, что несмотря на отзыв ратификации, РФ останется подписавшей договор стороной. Следовательно, Кремль будет продолжать сотрудничать с организацией, подписавшей соглашение о запрещении испытаний, и с глобальной системой мониторинга, которая предупреждает мир о любых ядерных испытаниях.

Отмечается, что недавно диктатор Владимир Путин заявил о том, что не может ответить на вопрос о необходимости возобновления РФ ядерных испытаний после призывов некоторых российских экспертов по безопасности и законодателей провести испытания ядерной бомбы для "предупреждения" Западу.

Вместе с тем в РФ также утверждают, что отзыв ратификации не означает, что Москва собирается провести испытания ядерной бомбы. Однако эксперты не исключают, что Россия движется по пути подготовки новых ядерных испытаний.

Ранее сообщалось о том, что Россия готовится возобновить испытания ядерного оружия. Россия прокладывает путь к проведению ядерных испытаний, шаг, который резко усилит напряженность с Западом.

Напомним, ранее эксперт раскрыл неожиданный сценарий капитуляции Кремля. РФ должна быть лишена ядерного арсенала, уверен Михаил Гончар.

Напомним, ранее украинцев предупредили о худшем сценарии ядерного удара. Россия взяла курс на дальнейшее ядерное устрашение Запада, считает Михаил Гончар.

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