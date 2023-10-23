"Оккупанты начали отступление": ВСУ сообщили о новой линии обороны врага

На Бахмутском направлении продолжаются боевые действия как днем, так и ночью. В Силах обороны сообщили, что на одном из участков фронта враг начало отступление. Об этом сказал начальник прессслужбы 26-й артиллерийской бригады Олег Калашников в эфире телемарафона.
По его словам, вражеские атаки направлены на северный фланг, включая Ягодное и Богдановку, но большая интенсивность боев остается на южном фланге, где ведутся постоянные бои в районах Клещиевки и Андреевки.
"Однако мы преуспеваем, мы все же продвигаемся непосредственно за железнодорожное полотно. Враг отступает, начинает формировать новый такой небольшой рубеж обороны у трассы 0513 Бахмут-Горловка", - рассказал Калашников.видео дня
Он также отметил, что эта трасса в течение длительного времени находится под огневым контролем ВСУ.
"Здесь враг не может передвигаться, а только окапываться. Враг намается осуществлять свою логистику по другой трассе Семигорья-Кодема, которую мы начинаем доставать своим огнем. Поэтому оккупанты вынуждены пользоваться полевыми окольными путями", - добавил он.
Калашников подчеркивает, что проходит вся территория от железной дороги до трассы Бахмут-Горловка, где противник создает опорный пункт. Враг пытается обеспечить оборонительные меры, строит траншеи и устанавливает пункты огневой поддержки.
"Все его контратаки на сегодняшний день – это элемент сдерживания продвижения Сил обороны, чтобы иметь некоторое время сделать новый рубеж", – добавил он.
Наступление на Бахмут
Напомним, как ранее сообщал Главред, бои на Бахмутском направлении продолжаются днем и ночью. оккупанты постоянно получают провизию и подкрепление для возобновления наступления. Об этом заявил экскомандир полка "Азов" Максим Жорин.
В то же время подразделения Вооруженных сил Украины добились успеха на Бахмутском направлении в районах Клищиевки и Андреевки, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.
Также украинские воины-десантники показали, как выглядит Клищиевка под Бахмутом. Этот населенный пункт был освобожден от российских оккупантов месяц назад.
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