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Десант на левом берегу Херсонщины: генерал-разведчик раскрыл замысел ВСУ

Юрий Берендий
23 октября 2023, 11:48
ВСУ занимаются созданием плацдарма на левом берегу Херсонской области. По мнению генерала Николая Маломужа, это поможет освободить весь юг Украины.
ВСУ, Десант
Генерал-разведчик раскрыл замысел ВСУ на юге / Коллаж Главред, фото: Минобороны Украины, скриншот с видео https://t.me/SerhiyNaiev

Силы обороны Украины создают предпосылки формирования нового плацдарма для наступления на юге. По мнению генерала армии Украины, руководителя Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николая Маломужа речь идет о левом береге Херсонской области. Об этом он заявил в эфире телеканала FREEДОМ.

"В первую очередь, мы выясняем позиции противника, где он готов создать мощные укрепрайоны. И перспектива, что мы будем замыкать не только южное направление прямо в Мелитополь, но и заходить на левый берег Днепра, есть: системные высадки десантов, более мощные форматы Сил специальных операций, которые могут зайти на левый берег и создать предпосылки замыкания группировки Запорожье-Херсон в целом ", – сказал он.

Маломуж подчеркнул, что контроль над левобережьем Херсонской области играет важную стратегическую роль в освобождении всего юга Украины.

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"Сейчас важно провести операции по выявлению огневых средств и сил противника, которые они пытаются там дополнительно размещать для недопущения нашей высадки и, конечно, фиксация возможного перемещения войск в разные точки левого берега", - пояснил он.

По его словам, российская армия перебросила много сил на Запорожское направление — в Токмак и Мелитополь из Херсонской области.

Он отметил, что большое количество личного состава и техники Херсонской области враг перебросил на Запорожское направление, включая города Токмак и Мелитополь.

"Сейчас они, конечно, вынуждены либо частично возвращать, либо добавлять резервы, но резервов у противника мало. Они не могут подтянуть большие средства, хотя направление более стратегически важно даже, чем восточное в целом. Поэтому думаю, что мы разбалансируем силы противника, уничтожаем, и, соответственно, создаем предпосылки для формирования плацдарма на перспективу", — подытожил Николай Маломуж.

Наступление ВСУ на Юге

Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны результаты продвижения подразделений Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области. Украинским защитникам удалось продвинуться на этом направлении на расстояние около километра, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.

В то же время, военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что российские войска активизировались на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях фронта, чтобы оттянуть украинские войска от юга, где ВСУ имеют шанс освободить Токмак и выйти к Азовскому морю.

Также ранее Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".

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война в Украине ВСУ новости Херсона
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