Почти 200 единиц техники: генерал сообщил о невероятном разгроме от ВСУ

Общие потери российских окупантов на Таврическом направлении составили 200 единиц техники и 1051 военнослужащий. Об этом сообщил командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский.
Он также отметил, что в целом, враг нанес 1 ракетный и 18 авиационных ударов, провел 43 боевых столкновения, кроме того совершил 859 артобстрелов.
"Общие потери врага составили 1051 человек. 2 окупанта попали в плен. Уничтожены 143 единицы военной техники противника. В частности, 31 танк, 74 ББМ, 6 артиллерийских систем, 3 РСЗО, 18 БПЛА и 10 единиц автомобильной техники. Еще 63 единицы ВОВ окупантов повреждены, в том числе 20 танков", - написал Тарнавский в телеграмм-канале.видео дня
Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1500 огневых задач.
Наступление на Юге
Напомним, как ранее сообщал Главред, стали известны результаты продвижения подразделений Вооруженных сил Украины в районе Вербового Запорожской области. Украинским защитникам удалось продвинуться на этом направлении на расстояние около километра, сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун.
В то же время, военный аналитик Евгений Дикий рассказал, что российские войска активизировались на Лимано-Купянском и Авдеевском направлениях фронта, чтобы оттянуть украинские войска от юга, где ВСУ имеют шанс освободить Токмак и выйти к Азовскому морю.
Также ранее, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и начальник Генерального штаба ВСУ генерал-лейтенант Сергей Шаптала провели встречу с командующими бригад оперативно-стратегической группировки "Таврия".
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