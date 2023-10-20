Бросили все силы на прорыв: 3 бригады россиян начали штурм важного города

Россияне пошли в наступление тремя бригадами в районе Авдеевки. Эксперт сообщил, что соотношение сил и средств в этом направлении 1:3 в пользу окупантов.

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3 бригады россиян начали штурм важного города / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ

В связи с активизацией боевых действий в последние дни, российские войска понесли значительные потери как в живой силе, так и технике. Основная часть этих вражеских потерь отмечалась именно в районе Авдеевки , где соотношение сил и средств было 1:3 в пользу окупантов. Об этом рассказал военный эксперт, спикер Генерального штаба ВСУ (2014-2017) Владислав Селезнев в эфире телеканала " Эспрессо ".

"В основном украинская 110 отдельная механизированная бригада имени генерал-хорунжего Марка Безручко ведет оборонительные бои на этом направлении. Ей противостоят подразделения по меньшей мере трех российских бригад. Но постепенно личный состав вражеской армии превращается в пепел, благодаря искусной работе всех составляющих украинских Сил обороны", - сообщил Селезнев.

Селезнев отмечает, что генералы из Российской Федерации пришли к выводу, что они могут повторить в Авдеевке подобную операцию захвата, похожую на произошедшую в Бахмуте. Однако для достижения соответствующих успехов у армии России шансов почти нет.

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"Россия не учитывает очевидный факт. Оборонные защитные фортификационные сооружения вокруг Авдеевки строились еще с 2014г., раздавить их вражеской армии будет трудно. Несколько дней назад, только в районе Красногоровки, атакуя большими силами, оккупанты потеряли 63 единицы своей бронетехники", - отметил эксперт.

Сейчас враг пытается отвлечь внимание Генштаба ВСУ, говорит Селезнев.

"Россияне пытаются растянуть ресурсы украинских Сил обороны на разные направления. Поэтому атакуют там, где имеют возможность. Они отправляют все дополнительные ресурсы туда, где имеют небольшие успехи, чтобы развивать успех на тех или иных участках фронта", - подытожил военный эксперт Селезнев.

Наступление на Авдеевку

Напомним, что россияне не прекращают штурм уже сутки и пытаются окружить Авдеевку. Барабаш сообщил, что ситуация в Авдеевке Донецкой области очень тяжелая. Российская оккупационная армия со вчерашнего дня уже сутки штурмует.

Российское командование бросило своих солдат под Авдеевкой. Происходит самоубийство русской армии под Авдеевкой. Представитель Украинской добровольческой армии сообщил о деталях боев на этом направлении.

Эксперт раскрыл огромные потери и провал армии России. Россияне понесли огромные потери, а продвижение тактического плана не отвечают их цене. Известно о тактических продвижениях возле Красногоровки, что в сторону от Клещиевки.

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