"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

Погибших оккупантов в результате удара ATACMS по Бердянску может быть более 20. Появились новые детали о потерях российской армии в результате обстрела.

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Стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску / Коллаж Главред, фото: скриншот twitter.com/hwtnv, US ARMY

17 октября Вооруженные Силы Украины совершили эффективную атаку на российские вертолеты и аэродромное оборудование в Бердянске с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Россияне сейчас занимаются ликвидацией последствий этого удара и пытаются найти виновных.

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов в эфире 24 канала сообщил, что результатом этой операции стало уничтожение или повреждение значительного количества техники, включая вертолеты. Российские военные пытаются восстановить часть поврежденной техники.

"Уже потащили их на ремонт. Даже здесь не обошло без приключений, потому что во время транспортировки один из поврежденных вертолетов застрял под мостом", – рассказал Дудукалов.

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На данный момент известно, что более десяти единиц техники уже неисправны. Некоторые вертолеты получили повреждения в результате прилетов, тогда как другая часть получила повреждения из-за взрыва находившихся поблизости авиационных боеприпасов.

"Если там действительно уничтожено 5 Ка-52, то это, на мой взгляд, очень серьезно, ведь это станет облегчением для украинского контрнаступления. Именно эти вертолеты помогали оккупантам на фронте сдерживать наступление ВСУ", - отметил заместитель председателя Бердянского районного совета.

Также есть информация, что дальнобойная ракета уничтожила значительно больше 20 окупантов. В данный момент те, кому удалось выжить, спорят относительно того, является ли Россия так велика, как они раньше считали.

"Мальчики в трусиках действительно показали, куда попали ракеты ATACMS. Около 6 минут они снимали пылающий аэродром. Однако утром оккупанты сказали вроде бы все хорошо. Они рассчитывали, что вокруг одни россияне и все поверят во ложь, но им не удалось скрыть информацию об адской "бавовне", – добавил Дудакалов.

Удар ATACMS по военным объектам России

Напомним, как ранее сообщал Главред, экс-глава Службы внешней разведки Украины генерал армии Николай Маломуж прокомментировал перспективы применения Украиной дальнобойных американских ракет ATACMS. По его мнению, в перспективе ВСУ смогут поражать ракетами ATACMS российские пусковые объекты, например на территории оккупированного Крыма.

В то же время, как отметили в британской разведке, Силы обороны Украины нанесли успешный удар с помощью ракет ATACMS, в результате чего были уничтожены 14 вертолетов российских оккупантов, базировавшихся на аэродромах в Бердянске (Запорожская область) и Луганске 17 октября. Это существенно повлияет на возможности российской оккупационной армии в проведении оборонительных и наступательных действий по этим направлениям.

Также, представитель Восточной группировки ВСУ Илья Евлаш отметил, что дальнобойные ракеты ATACMS на балансе армии Украины существенно изменяют правила игры на поле боя. Российским оккупантам придется все дальше отодвигать свои склады и аэродромы, а их логистика заметно усложнится. Захватчики "намерены" оккупировать всю Луганскую область и сделали направление для себя приоритетным.

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