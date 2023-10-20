Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

Агрессор Россия получила от КНДР около 350 тысяч снарядов – этого хватит оккупантам на месяц боевых действий, считает эстонский полковник Антс Кивисельг.

https://glavred.info/world/proryv-vsu-na-yuge-i-snaryady-ot-kndr-razvedka-estonii-raskryla-plany-rossii-10510018.html Ссылка скопирована

Оккупанты России попытаются перехватить у ВСУ инициативу на Запорожском направлении - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

На балансе оккупационных войск России ориентировочно 4 миллиона снарядов, что позволит им вести войну низкой интенсивности в течение года. Северная Корея поставила захватчикам примерно 350 тысяч снарядов, чего хватит им на месяц. Россияне недооценивают прорыв ВСУ на Ореховском направлении, но в то же время попытаются перехватить там инициативу. Об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии (EDF), полковник Антс Кивисельг.

Как сообщает ERR, он рассказал о том, что у России есть 4 миллиона снарядов для артиллерийских установок. Таких запасов оккупантам хватит для ведения войны низкой интенсивности в течение года. Получение снарядов от КНДР указывает на намерение россиян вести войну против Украины длительное время.

По словам Кивисельга, российские оккупанты в последние дни увеличили количество своих атак на поле боя. Ранее было 20-40 атак вдень, а теперь примерно 76.

видео дня

Что касается южного фронта, с одной стороны у оккупантов есть еще значительные возможности, но с другой они недооценивают прорыв армии Украины на Ореховском направлении.

"Судя по всему, что текущая главная задача российских войск — вернуть себе инициативу, чего они и пытаются добиться, связывая украинские части, лишая их наступательного потенциала и используя возможности для механизированной атаки до осенней распутицы", - считает эстонский военный.

КНДР передала России боеприпасы

Согласно данным разведки Эстонии, на прошлой неделе Пхеньян поставил Москве боеприпасы. В частности, в Тихорецк Краснодарского края привезли 1000 морских контейнеров. Предполагается, что в них 300-350 тысяч боеприпасов. Этого хватит оккупантам примерно на 1 месяц боевых действий.

"Ежедневный расход артиллерийских боеприпасов российскими войсками — на уровне около 10 тыс. штук, и этого количества хватит примерно на месяц", - подчеркнул Антс Кивисельг.

Оружие России от КНДР

Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований пришли к выводам, согласно которым КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в Россию. Специалисты установили резкое увеличение железнодорожных перевозок из Северной Кореи в РФ. Как полагают в Центре, Пхеньян, вероятно, отправляет Москве свои вооружения и боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне знают, как КНДР вооружает Россию. Чиновник акцентировал внимание на получении Москвой 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Оружие передано для российских оккупантов в Украине.

Журналисты The Washington Post узнали, как Россия может получать оружие от КНДР. Вероятно, Северная Корея уже два месяца передает боеприпасы России. Грузы доставляются кораблями в военный порт на Дальнем Востоке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.