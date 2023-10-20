УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

Андрей Ганчук
20 октября 2023, 19:11 обновлено 20 октября, 19:20
Агрессор Россия получила от КНДР около 350 тысяч снарядов – этого хватит оккупантам на месяц боевых действий, считает эстонский полковник Антс Кивисельг.
ВСУ, войска РФ
Оккупанты России попытаются перехватить у ВСУ инициативу на Запорожском направлении - разведка Эстонии / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 53-я ОМБр

На балансе оккупационных войск России ориентировочно 4 миллиона снарядов, что позволит им вести войну низкой интенсивности в течение года. Северная Корея поставила захватчикам примерно 350 тысяч снарядов, чего хватит им на месяц. Россияне недооценивают прорыв ВСУ на Ореховском направлении, но в то же время попытаются перехватить там инициативу. Об этом заявил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии (EDF), полковник Антс Кивисельг.

Как сообщает ERR, он рассказал о том, что у России есть 4 миллиона снарядов для артиллерийских установок. Таких запасов оккупантам хватит для ведения войны низкой интенсивности в течение года. Получение снарядов от КНДР указывает на намерение россиян вести войну против Украины длительное время.

По словам Кивисельга, российские оккупанты в последние дни увеличили количество своих атак на поле боя. Ранее было 20-40 атак вдень, а теперь примерно 76.

видео дня

Что касается южного фронта, с одной стороны у оккупантов есть еще значительные возможности, но с другой они недооценивают прорыв армии Украины на Ореховском направлении.

"Судя по всему, что текущая главная задача российских войск — вернуть себе инициативу, чего они и пытаются добиться, связывая украинские части, лишая их наступательного потенциала и используя возможности для механизированной атаки до осенней распутицы", - считает эстонский военный.

КНДР передала России боеприпасы

Согласно данным разведки Эстонии, на прошлой неделе Пхеньян поставил Москве боеприпасы. В частности, в Тихорецк Краснодарского края привезли 1000 морских контейнеров. Предполагается, что в них 300-350 тысяч боеприпасов. Этого хватит оккупантам примерно на 1 месяц боевых действий.

"Ежедневный расход артиллерийских боеприпасов российскими войсками — на уровне около 10 тыс. штук, и этого количества хватит примерно на месяц", - подчеркнул Антс Кивисельг.

Оружие России от КНДР

Аналитики американского Центра стратегических и международных исследований пришли к выводам, согласно которым КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в Россию. Специалисты установили резкое увеличение железнодорожных перевозок из Северной Кореи в РФ. Как полагают в Центре, Пхеньян, вероятно, отправляет Москве свои вооружения и боеприпасы.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби заявил, что в Вашингтоне знают, как КНДР вооружает Россию. Чиновник акцентировал внимание на получении Москвой 1000 контейнеров с военной техникой и боеприпасами. Оружие передано для российских оккупантов в Украине.

Журналисты The Washington Post узнали, как Россия может получать оружие от КНДР. Вероятно, Северная Корея уже два месяца передает боеприпасы России. Грузы доставляются кораблями в военный порт на Дальнем Востоке.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ новости КНДР войска России новости Эстонии война России и Украины
Реклама

Главное за день

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

19:11 Мир
В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

18:57 Украина
"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

18:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

19:32

Бросили все силы на прорыв: 3 бригады россиян начали штурм важного города

19:30

Скандальная Монтян обозвала Путина матом и рассказала правду о захвате Крыма

19:24

Как подготовить батареи к зиме с помощью бутылки и отвертки: крутой лайфхак от мастера на все руки

19:11

Прорыв ВСУ на юге и снаряды от КНДР: разведка Эстонии раскрыла планы России

19:10

Почему Европа радуется результатам выборов в Польшемнение

Третья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - КочетковТретья мировая начнется в Европе, Украина ближайшая к ее началу - Кочетков
19:02

Соловий и Жадан сняли клип с однополыми поцелуями в храме: священники возмутились

18:57

В Крыму мощные взрывы, над Джанкоем – дым: оккупанты жалуются на массовую ракетную атаку

18:40

БЭБ оценивает оборот нелегальных казино в 12 млрд грн - СМИ

18:25

"Адская бавовна": стали известны реальные потери от удара ATACMS по Бердянску

Реклама
18:23

Почему не стоит употреблять слово "клікати": языковед удивил ответомВидео

18:17

Радиодиктант 2023: где послушать, куда и когда отправлять

18:15

Gepard, дроны и не только: Германия передала Украине мощный пакет помощи

18:07

Почему Плутон не планета: ответ поразит всех, кто стремится к тайнам космосаВидео

17:58

Мощная помощь США для Украины: Байден запросил у Конгресса 61 миллиард долларов

17:50

"Осторожно, грибок": девушка поделилась, как навсегда уничтожить плесень в доме

17:42

"РФ хочет все масштабировать": эксперт сказал, сколько еще сможет воевать Россия

17:35

Вы делали не правильно: какой стороной фольги нужно накрывать мясо в духовке

17:20

Байден сравнил Путина с ХАМАС: в Кремле обиделись и приуныли

17:20

Лунный календарь на ноябрь 2023: когда лучше всего планировать свадьбу и стричься

17:10

Что категорически нельзя делать 22 октября: важные приметы и запреты

Реклама
16:44

Минометчики ВСУ получили микроавтобус от Favbet Foundation

16:43

"Сильно пьющая": у Соловьева истерично пропесочили антисемитку Захарову

16:43

В нескольких областях +4, а в некоторых +29, налетят грозы: погода в Украине на выходные

16:29

В Мальте пройдут новые переговоры без РФ по "формуле Зеленского": СМИ узнали дату

16:15

Заседание в особом формате: Зеленский приехал в Херсонскую областьФотоВидео

16:05

Двойники и тремор: эксперт объяснил, чем рисковал Путин во время визита в КитайВидео

15:42

Трижды ударили ножом: в центре Киева неизвестные напали на военного

15:36

"Слишком долго молчал": Нагиев выступил против власти РФ и обратился к молодежи

15:34

"Мы придем и Украина победит": в Израиле намерены наказать РФ за поддержку ХАМАСВидео

15:23

Лобода впервые после долгого перерыва показала обеих дочерей

15:16

Грета Тунберг заигрывает с террористами: что она заявила о Секторе Газа

14:59

"Ворота ко всей Донетчине": в ВСУ объяснили важность удерживать Авдеевку

14:57

Только гений найдет панду среди сотен пингвинов за 15 секунд: загадка на внимательность

14:55

РФ стянула тысячи солдат: генерал назвал, откуда враг может пойти на штурм Киева

14:54

Будет как новенький: как распушить пуховик после стирки с помощью расчески за 5 минут

14:54

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

14:37

Путина охватила паника: Подоляк раскрыл провал визита главы Кремля в Китай

14:31

"Даже Сталин когти от церкви убрал": звезда "Леси+Ромы" взялся защищать УПЦ МП

14:19

Женщина поделилась действенным лайфхаком, как быстро высушить одежду

14:02

Колоннами на смерть: российское коммандование бросило своих солдат под Авдеевкой

Реклама
13:28

"Надеюсь, хотя бы вымыл руки": Кулеба потроллил ручкавшегося с Путиным Орбана

13:25

Шли под ручку: Тим Бертон и Моника Белуччи вышли в свет как параВидео

13:23

Страшная потеря для РФ: разведка Британии сообщила о последствиях удара ATACMS

13:13

Михаил Ткач. О чем молчит Московский патриархатВидеоблоги

12:53

Взорвали вместе с оккупантами: новые детали операции партизан в МелитополеВидео

12:48

Мишени в Крыму: генерал-разведчик назвал неожиданные цели для ATACMS

12:33

Лунный день 21 октября 2023: Месяц вещует сбывшиеся сны и повышеную чувствительность

12:28

Третья мировая война началась с вторжения РФ в Грузию в 2008 году - Данилов

12:22

Подорожание продуктов осенью: на что подскочат цены и как сильно придется раскошелиться

11:58

"Шампанское" и "коньяк" под запретом: в Украине ввели новые штрафы

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Синоптик
Магнитная буряПрогноз погоды
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять