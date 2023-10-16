УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Как Россия может получать оружие от КНДР: в WP узнали способ

Андрей Ганчук
16 октября 2023, 16:21 обновлено 16 октября, 16:26
Страна-оккупант Россия уже два месяца может получать вооружения для войны против Украины от КНДР, которое привозят кораблями, пишут американские журналисты.
КНДР, Россия
Washington Post опубликовали схему, по которой КНДР может поставлять оружие России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, RUSI/Planet Labs/WP

Корабли страны-агрессора России с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из КНДР и доставляли их в военный порт на российском Дальнем Востоке. Такой путь может использоваться Пхеньяном и Москвой, чтобы поставлять боеприпасы для оккупантов в Украине.

Как сообщает The Washington Post, спутниковые снимки, которые были изучены аналитиками Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), свидетельствуют о том, что корабли РФ в период с середины августа по середину октября пару раз забирали грузы из Северной Кореи, после чего доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке.

Предполагается, что таким путем северокорейское государство может поставлять России вооружения для нужд оккупационных войск в войне против Украины.

видео дня

"Несмотря на то, что невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", – отметили журналисты.

Также журналисты акцентировали внимание на том, что после начала поставок из КНДР в Тихорецке Краснодарского края начало появляться все больше ям для хранения боеприпасов.

КНДР может поставлять оружие России - спутниковые снимки

КНДР
Склад боеприпасов в Тихорецке / RUSI/Planet Labs/WP
КНДР
Российские корабли перевозят грузы между КНДР и Россией / RUSI/Planet Labs/WP

Оружие Северной Кореи для России

КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в Россию, полагают аналитики американского Центра стратегических и международных исследований. В частности, они установили резкое увеличение железнодорожных перевозок из Северной Кореи в РФ. Вероятно, Пхеньян, таким образом, отправляет Москве вооружения и боеприпасы.

"Учитывая то, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - полагают аналитики.

В США раскрыли, как КНДР вооружает Россию – координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби рассказал, что Москва получила от Пхеньяна тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами. По его словам, оружие поставлено для войны против Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости России новости КНДР The Washington Post война России и Украины
Реклама

Главное за день

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

15:21 Мир
Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

14:34 Украина
ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

13:48 Украина
Все главные новости

Последние новости

16:26

Израиль отказал Зеленскому в визите, потому что "сейчас не время" – СМИ

16:21

Как Россия может получать оружие от КНДР: в WP узнали способ

16:17

Признали даже россияне: эксперт объяснил почему морги Донецка переполнены

16:10

"Винтовку мне, к сожалению, не дадут": Макаревич разругал русских проагандистов

16:06

Сергей Стерненко. Россияне "передумали" штурмовать Авдеевку из-за высоких потерьВидеоблоги

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:55

"Без Кремля не обошлось": эксперт рассказал, как РФ "вскормила" палестинских боевиковВидео

15:52

В Киеве начался отопительный сезон: Кличко сказал, когда тепло будет во всех домах

15:41

Как правильно отжиматься: фитнес-тренер сообщил, как укрепить мышцы рук дома

15:38

Маникюр на Хэллоуин 2023: тренды и идеи для создания загадочных ногтей

Реклама
15:36

Диетолог назвала 5 продуктов для профилактики сердечных заболеваний

15:32

ГРУ вербует бывших "вагнеровцев" в новую ЧВК "Редут" - британская разведка

15:29

Впервые ВСУ получили преимущество в артвыстрелах: эксперт назвал причины

15:21

"Беспилотники все из Китая": в России публично признались, откуда получают дроны

14:55

В Мариуполе загадочно умерли 26 оккупантов, 15 в реанимации: пропагандисты РФ в панике

14:49

Козловский извинился в ответ на оскорбления Кондратюка в свой адрес

14:47

ВСУ зачищают вражеские окопы: оккупантов выбили с передовых позиций на Запорожье

14:36

Умер легендарный композитор "Бременских музыкантов" и "Джентельменов удачи"

14:34

Отключают ли свет в Украине по графикам: в Минэнерго объяснили ситуацию

13:50

Головоломка для тех, у кого зрение, как у орла: надо найти пингвина за 7 секунд

13:48

ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой

Реклама
13:42

Наступление началось: Россия бросила все силы на захват стратегического города

13:33

Человека не узнать: что произойдет с организмом, если бросить пить

12:51

"Мясорубка" под Авдеевкой: у РФ колоссальные потери, враг готовит новый штурм

12:49

Невероятный тест для проверки зрения: вам нужно найти 13 собак за 13 секунд

12:48

Лилию Ребрик захейтили за третью беременность во время войны - она не промолчала

12:43

ВСУ – о ситуации на фронте: войска РФ провалилась у Авдеевки и Работино, сбит Су-25

12:30

9 лучших упражнений для похудения на 6 минут: идеальная зарядка на все телоВидео

12:16

Больше не нужно скрести и царапать: девушка показала, чем очистить противень духовкиВидео

12:09

Высадка в Энергодаре: спецназовец ГУР сообщил об успешной операции

12:08

Чем лошадь отличается от иглы: креативные ответы украинцев заставят вас улыбнуться

12:04

Неделя без Нины Матвиенко: Тоня Матвиенко призналась, как переживает смерть мамы

11:58

Favbet Foundation передал на южное направление внедорожник Nissan Navara

11:41

Шпионила и наводила русские ракеты: в Херсоне задержали предательницу Украины

11:37

Может ли вспыхнуть Третья мировая из-за войны в Израиле: эксперт назвал единственную причинуВидео

11:35

ВСУ продвинулись под Бахмутом и на Запорожье: в ISW раскрыли подробности

11:19

Рост будет рекордным: в Украине прогнозируют повышение цен на основные продукты

11:13

Китайский гороскоп на завтра 17 октября 2023: Дракону - обвинения, Обезьяне - популярность

11:02

"Израиль мог позволить атаку": эксперт объяснил, как ЦАХАЛ допустил нападение ХАМАСВидео

10:47

Украину атакуют мощный ливень и снег: где будет самая плохая погода

10:43

У Путина боятся бунта: в ГУР сделали заявление о массовой мобилизации в РФ

Реклама
10:37

Взял в плен 19 оккупантов: стали известны детали операции с участием Буданова

10:28

Финансовый гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: кому пора экономить

10:24

Гороскоп на неделю с 16 по 22 октября: Львы будут нарасхват, Рыбы - рискуйте

10:00

Лунный день 17 октября 2023: во второй половине дня подготовьтесь к конфликтам

09:56

Более 100 раз за неделю РФ пыталась выбить ВСУ с позиций возле Авдеевки - Генштаб

09:50

Путин разразился заявлением о контрнаступлении и заклянчил у Украины переговоры

09:49

"Нет шансов быстро закончить": эксперт спрогнозировал продолжительность войны в Украине

09:40

Церковный праздник 17 октября: что нельзя делать на пророка Осии

09:40

Гороскоп Таро на ноябрь 2023: Овнам - критика, Тельцам - ожидание, Близнецам - повышениеВидео

08:54

Ближний Восток – "Титаник" утонул, строим ковчегмнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Женские стрижкиОкрашивание волосМодные ошибкиКрасивый маникюр
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять