Как Россия может получать оружие от КНДР: в WP узнали способ

Страна-оккупант Россия уже два месяца может получать вооружения для войны против Украины от КНДР, которое привозят кораблями, пишут американские журналисты.

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Washington Post опубликовали схему, по которой КНДР может поставлять оружие России / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, RUSI/Planet Labs/WP

Корабли страны-агрессора России с середины августа по середину октября несколько раз забирали грузы из КНДР и доставляли их в военный порт на российском Дальнем Востоке. Такой путь может использоваться Пхеньяном и Москвой, чтобы поставлять боеприпасы для оккупантов в Украине.

Как сообщает The Washington Post, спутниковые снимки, которые были изучены аналитиками Королевского объединенного института оборонных исследований (RUSI), свидетельствуют о том, что корабли РФ в период с середины августа по середину октября пару раз забирали грузы из Северной Кореи, после чего доставляли их в военный порт на Дальнем Востоке.

Предполагается, что таким путем северокорейское государство может поставлять России вооружения для нужд оккупационных войск в войне против Украины.

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"Несмотря на то, что невозможно сказать, что именно перевозится, на новых снимках видно, что корабли связаны с российской сетью военной логистики, что позволяет предполагать, что эти коммерческие суда перевозят военное оборудование, говорят аналитики RUSI и американские официальные лица", – отметили журналисты.

Также журналисты акцентировали внимание на том, что после начала поставок из КНДР в Тихорецке Краснодарского края начало появляться все больше ям для хранения боеприпасов.

КНДР может поставлять оружие России - спутниковые снимки

Склад боеприпасов в Тихорецке / RUSI/Planet Labs/WP

Российские корабли перевозят грузы между КНДР и Россией / RUSI/Planet Labs/WP

Оружие Северной Кореи для России

КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в Россию, полагают аналитики американского Центра стратегических и международных исследований. В частности, они установили резкое увеличение железнодорожных перевозок из Северной Кореи в РФ. Вероятно, Пхеньян, таким образом, отправляет Москве вооружения и боеприпасы.

"Учитывая то, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о поставках Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию", - полагают аналитики.

В США раскрыли, как КНДР вооружает Россию – координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби рассказал, что Москва получила от Пхеньяна тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами. По его словам, оружие поставлено для войны против Украины.

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