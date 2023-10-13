Тысячи контейнеров с боеприпасами: в США раскрыли, как КНДР вооружает Россию

Страна-агрессор РФ получила от Северной Кореи тысячу контейнеров с военной техникой и боеприпасами, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США в Белом доме Джон Кирби.
"Частично из-за наших санкций и экспортного контроля Россия была вынуждена отчаянно искать по всему миру военную технику", - цитирует его издание The Hill.
По словам официального представителя Белого дома, у США есть информация, что Северная Корея поставляла в Россию оружие для использования на Украине.
Координатор по стратегическим коммуникациям СБ США отметил, что контейнеры были отправлены в период с 7 сентября по 1 октября между станцией Наджин (Северная Корея) и портом Дунай (Россия)
"Наша информация свидетельствует о том, что за последние недели Северная Корея предоставила России более 1000 контейнеров военной техники и боеприпасов", - добавил Кирби.
Что известно о помощи КНДР России
Ранее сообщалось, что КНДР после встречи Ким Чен Ына и Путина нарастила поставки в РФ. Аналитики Beyond Parallel на спутниковом снимке от 5 октября насчитали около 73 вагонов, активность железнодорожного передвижения между КНДР и РФ возросла.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в КНДР опозорились абсурдным заявлением насчет войны РФ с Украиной. В МИД Северной Кореи отметили, что их страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы.
Напомним, по данным Reuters, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Но доступ к этим запасам, вероятнее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.
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