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В КНДР опозорились абсурдным заявлением насчет войны РФ с Украиной

Алексей Тесля
1 октября 2023, 10:39 обновлено 1 октября, 10:39
В МИД Северной Кореи также отметили, что их страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы.
Путин, Владимир Путин , КНДР, Ким Чен Ын
В КНДР заявили о дружбе со страной-оккупантом / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

В Северной Корее сделали новое абсурдное заявление по поводу войны в Украине, повторяющее нарративы российской пропаганды.

Заместитель министра иностранных дел КНДР Им Чхон Иль заявил, что в войне РФ, развязанной с Украиной, якобы виновен Запад. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

По его словам, угрозу международному порядку и глобальному миру несут США через создание альянсов по всему миру, а НАТО является "организатором украинского кризиса".

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В МИД Северной Кореи также отметили, что их страна и Россия якобы имеют традиционные отношения дружбы, а также сотрудничества.

При этом Пхеньян традиционно обвинил США в попытках создать у мировой общественности ложное впечатление о том, что отношения КНДР и РФ угрожают глобальному миру.

Им Чон Иль утверждает, что якобы США и Запад якобы подтолкнули отношения между его страной и Россией "к вершине развития".

"Отношения КНДР и России выходят на новый высокий этап... и служат мощной крепостью и стратегическим опорным пунктом для сохранения мира и сдерживания военных угроз и вмешательства империалистов", - говорится в заявлении чиновника.

Ранее Ким Чен Ын посетил Россию с визитом. В своем заявлении он уже успел открыто заявить о поддержке агрессии Путина и даже пожелать россиянам "победы" в войне.

По словам Кирилла Буданова, Северная Корея уже полтора месяца поставляет российским оккупантам боеприпасы, в частности снаряды 122 мм и 152 мм, а также ракеты к "Градам".

Напомним, по данным Reuters, если Северная Корея предоставит России артиллерийские снаряды и другое оружие, это поможет стране-агрессору расширить запасы боеприпасов, но вряд ли изменит ход войны. Но доступ к этим запасам, вероятнее всего, значительно увеличит возможности России в краткосрочной перспективе.

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