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Охота на аэродромы будет продолжаться: Игнат ответил на "страшилки Путина"

Юрий Берендий
20 октября 2023, 20:19 обновлено 20 октября, 20:19
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, почему важно наносить удары по аэродромам с аиацией России. В пример он привел аэродром в Чернобаевке.
Игнат, пожар
Игнат ответил на "страшилки Путина" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео

Россия имеет около 40 аэродромов для выполнения атак на Украину, поэтому аэродром "Бельбек" не обязательно будет использован для применения МиГ-31. Об этом в эфире телемарафона заявил Юрий Игнат, прокомментировав информацию о том, что российские оккупанты расположили самолеты МиГ-31 на аэродроме "Бельбек", что во временно оккупированном Крыму.

"Ничего нового, в конце концов. Пожалуй, те страшилки Путина, которые он рассказывал на весь мир, что они там будут патрулировать с "Кинжалами" в Черном море, получают вот такую реализацию. Но я хочу подчеркнуть… авиация – это такая вещь мобильная, что сегодня она здесь, завтра там, не обязательно Бельбек будут использовать для тех самолетов МиГ-31. Кстати, они тоже двух модификаций: МиГ-31 БМ и МиГ-31К, собственно, модель "К" способна носить ракеты Х-47 "Кинжал", поэтому сегодня они могут находиться там, а завтра перелетят в Ростов или дальше. Для авиации нет никаких проблем совершить перелет на аэродром и с дальних аэродромов совершать то же самое патрулирование. Единственное, что увеличивается время подлета", – отметил Игнат.

Спикер Воздушных сил объяснил преимущества атаки на места базирования вражеской авиации. Он приложил пример аэродрома в Чернобаевке, где украинские войска постоянно уничтожали российскую вертолетную технику, пока оккупанты наконец понимали, что им лучше отступить и отойти подальше.

видео дня

"Это увеличивает время подлета их вертолетов к передней линии, соответственно у нас есть больше времени, чтобы реагировать на ту или иную угрозу. Любой аэродром – это база для того, чтобы обслуживать вертолеты, другие летательные аппараты, заправлять их. Поэтому то, что они получают меньше таких площадок, хорошо для нас.

Война России против Украины - последние новости:

Напомним, как ранее сообщал Главред , в связи с активизацией боевых действий в последние дни, российские войска понесли значительные потери как в живой силе, так и технике. Основная часть этих вражеских потерь отмечалась именно в районе Авдеевки, где соотношение сил и средств было 1:3 в пользу кафиров.

Также, как сообщил руководитель разведывательного центра Сил обороны Эстонии (EDF) полковник Антс Кивисельг, на балансе оккупационных войск России ориентировочно 4 миллиона снарядов, что позволит им вести войну низкой интенсивности в течение года. Северная Корея поставила захватчикам примерно 350 тысяч снарядов, чего хватит им в месяц. Россияне недооценивают прорыв ВСУ на Ореховском направлении, но в то же время попытаются перехватить там инициативу.

В то же время, 17 октября Вооруженные Силы Украины совершили эффективную атаку на российские вертолеты и аэродромное оборудование в Бердянске, с помощью дальнобойных ракет ATACMS. Россияне сейчас занимаются ликвидацией последствий этого удара и пытаются найти виновных.

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война в Украине Росавиация ATACMS
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