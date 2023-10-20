"Будет третьим шагом": Израиль назвал сценарий для Газа после ликвидации ХАМАС

Война Израиля против террористов ХАМАС будет иметь три фазы. В итоге Иерусалим собирается создать в Сектора Газа новый режим военной безопасности, который предусматривает снятие ответственности израильского государства за повседневную жизнь в анклаве. Об этом заявил министр обороны Йоав Галлант.
Как сообщает The Times of Israel, он рассказал о том, что после ликвидации ХАМАС Израиль будет создавать новый режим безопасности в Секторе Газа. Сама война должна делиться на три фазы.
"Мы находимся на первом этапе, на котором проходит военная кампания с (авиаударами, - ред.), а затем с (наземными, - ред.) маневрами с целью уничтожения боевиков и повреждения инфраструктуры, чтобы победить и уничтожить ХАМАС", - сказал Галлант.
Также он добавил, что в ходе второй фазы военные действий будут продолжаться с меньшей интенсивностью, так как израильские войска проведут работу над "устранением очагов сопротивления".
На третьем этапе Израиль собирается создать новый режим безопасности в Газа.
"Третим шагом будет создание нового режима безопасности в Секторе Газа, снятие ответственности Израиля за повседневную жизнь в Газе и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей района, соприкасающегося с Газой", - подчеркнул Йоав Галлант.
Нападение ХАМАС на Израиль
Утром 7 октября террористы ХАМАС напали на Израиль – они атаковали государство с суши, моря и воздуха. Боевики осуществили наземное вторжение в израильские поселения. Израиль объявил о состоянии войны и провел мобилизацию. Боевые действия продолжаются.
Израиль готовит наземную военную операцию в Секторе Газа для ликвидации боевиков ХАМАС. Иран через ООН пригрозил Израилю вмешательством в войну в случае эскалации конфликта.
Израиль пока отложил наземную операцию в Газа. По данным The New York Time, причиной тому стали погодные условия. Они не позволяют ЦАХАЛ проводить операцию с обеспечением эффективного прикрытия войск с воздуха.
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