ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успеха на Бахмутском направлении в районах Клещеевки и Андреевки, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.
Силы обороны наступают к югу от Бахмута, а российские оккупанты перебрасывают на этот участок дополнительные силы, рассказал он в эфире информационного телемарафона.
Представитель Генштаба ВСУ уточнил, что украинские защитники достигли успехов к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Вместе с тем российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах.
Ковальчук добавил, что россияне несут на этом направлении значительные потери, поэтому перебрасывают сюда дополнительные подразделения.
Ситуация под Бахмутом
Ранее сообщалось о том, что под Бахмутом украинские бойцы отразили штурм РФ. Пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и АГС.
Напомним, ранее в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом. Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в районе Курдюмовка – Зеленопополье, где расположен узел обороны противника.
Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.
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