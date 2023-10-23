ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов

Российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

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У ВСУ успех под Бахмутом / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/72.brigade.best

Подразделения Вооруженных сил Украины добились успеха на Бахмутском направлении в районах Клещеевки и Андреевки, сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Павел Ковальчук.

Силы обороны наступают к югу от Бахмута, а российские оккупанты перебрасывают на этот участок дополнительные силы, рассказал он в эфире информационного телемарафона.

Представитель Генштаба ВСУ уточнил, что украинские защитники достигли успехов к востоку от Клещиевки и к востоку от Андреевки. Вместе с тем российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение в этих районах.

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Ковальчук добавил, что россияне несут на этом направлении значительные потери, поэтому перебрасывают сюда дополнительные подразделения.

У ВСУ успех под Бахмутом / deepstatemap.live

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что под Бахмутом украинские бойцы отразили штурм РФ. Пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и АГС.

Напомним, ранее в ВСУ заявили об успехе под Бахмутом. Вооруженные силы Украины имеют определенные успехи в районе Курдюмовка – Зеленопополье, где расположен узел обороны противника.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.

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