"Покрошили" пехоту и БМП врага: под Бахмутом украинские бойцы отразили штурм РФ

На одном из флангов Бахмутского направления украинские пограничники уничтожили группу российских штурмовиков.
Об успешных действиях защитников Украины идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.
Отмечается, что штурмовое подразделение российских оккупантов пыталось захватить опорный пункт бойцов ГПСУ.
В свою очередь пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов.
Кроме того, артиллерия ВСУ поддержала бойцов и ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.
"Боевые машины уничтожили. Остатки пехоты, которая пыталась сбежать, "накрыли" пограничники-минометчики", - добавили в ГПСУ.
Ситуация под Бахмутом
Ранее сообщалось о том, что ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом. ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой. Враг пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях, рассказал Илья Евлаш.
Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.
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