"Покрошили" пехоту и БМП врага: под Бахмутом украинские бойцы отразили штурм РФ

Пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и АГС.

https://glavred.info/ukraine/pokroshili-pehotu-i-bmp-vraga-pod-bahmutom-ukrainskie-boycy-otrazili-shturm-rf-10510111.html Ссылка скопирована

Бойцы ГПСУ отразили вражеский штурм / Коллаж: Главред, Фото: Facebook/DPSUkraine

На одном из флангов Бахмутского направления украинские пограничники уничтожили группу российских штурмовиков.

Об успешных действиях защитников Украины идет речь в сообщении Государственной пограничной службы Украины в Telegram.

Отмечается, что штурмовое подразделение российских оккупантов пыталось захватить опорный пункт бойцов ГПСУ.

видео дня

В свою очередь пограничники слаженными действиями остановили оккупантов огнем из минометов и автоматических гранатометов.

Кроме того, артиллерия ВСУ поддержала бойцов и ударила по бронетехнике, на которой передвигались захватчики.

"Боевые машины уничтожили. Остатки пехоты, которая пыталась сбежать, "накрыли" пограничники-минометчики", - добавили в ГПСУ.

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ закрепляются на новых рубежах под Бахмутом. ВСУ продолжают продвижение на Бахмутском направлении и закрепляются около Клещиевки.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ пошли вперед под Бахмутом: уничтожили десятки россиян вместе с техникой. Враг пытается вести наступательные действия на нескольких направлениях, рассказал Илья Евлаш.

Напомним, ранее сообщалось, что зачистка важного плацдарма РФ открывает дорогу к окружению Бахмута. Удачными действиями отличились бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Больше новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.