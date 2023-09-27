УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

Андрей Ганчук
27 сентября 2023, 15:53 обновлено 27 сентября, 16:23
Военная разведка Украины фиксирует все перемещения российских оккупантов в захваченном Крыму, а ВСУ успешно делают свою работу, сказал Андрей Черняк.
Штаб ЧФ РФ, БДК Минск
Оккупантов в Крыму ждет опасность, куда бы они не прятали свои корабли и штабы - ГУР / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Удары по Черноморскому флоту агрессора России в Севастополе показали, что ситуация для российских войск в оккупированном Крыму тревожная. Украинская разведка фиксирует все передвижения врага, а ВСУ делают свою работу. Единственный вариант для оккупантов – убраться вместе со своим флотом с Крымского полуострова. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что операция "Крабовая ловушка", в рамках которой ВСУ нанесли удары по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, стала результативной. Ситуация для российских войск тревожная, им следует забрать свой флот и покинуть Крым.

Оккупантам России лучше добровольно покинуть Крым

По его словам, военная разведка Украины фиксирует перемещение российских оккупантов по Крыму, а ВСУ используют нужные данные.

видео дня

"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Поэтому ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", - сказал Черняк.

Впервые за 10 лет в Крыму появился флаг Украины

Спикер ГУР МО также напомнил о высадке десанта разведчиков на мысе Тарханкут, где была проведена успешная военная операция. Впервые за 10 лет в Крыму появился украинский флаг.

"Спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназовцы установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, поэтому пришло время активизации движения сопротивления на территории полуострова, пришло время пробуждения силы", - сказал Черняк.

Удары по территории России

Также представитель разведки напомнил, что Украина определила для себя приоритетные цели на территории России.

"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, которые свидетельствуют об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - подчеркнул Андрей Черняк.

Украина ударила по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в захваченном Севастополе 22 сентября. Министерство обороны российских оккупантов признало поражение своего стратегического объекта. Здание фактически разрушено.

Позже появилось видео удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Заметно, что было как минимум два ракетных попадания по зданию. Российское ПВО, вероятно, не сработало.

В Силах специальных операций рассказали о точном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ. Военные отметили, что операция называлась "Крабовая ловушка". Удар был нанесен во время совещания, ликвидирован, в том числе, и высший командный состав.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
ВСУ войска России черноморский флот РФ ГУР новости Крыма война России и Украины
Реклама

Главное за день

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

15:53 Украина
"Прямое сообщение": РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк

"Прямое сообщение": РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк

15:41 Украина
Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

15:02 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

16:16

Скончался известный украинский модельер

16:14

Что нельзя делать 29 сентября, чтобы не притянуть бедность: приметы дня

15:53

ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

15:52

Как понять, что у кота глисты: эти простейшие детали обязательно нужно заметить

15:52

Церковный праздник 28 сентября: что нельзя делать на святого Никиту Готфского

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

15:41

"Прямое сообщение": РФ хочет проложить железную дорогу в Мариуполь, Волноваху и Донецк

15:12

Один фактор увеличивает шансы ВСУ прорвать оборону России - британские аналитики

15:07

Остапчук похвастался дорогущим подарком юной жены

15:02

Ударят морозы и пойдет снег: синоптик назвал дату, когда начнется похолодание

Реклама
15:01

В ОП заявили, что наработают изменения в законодательство для разблокирования добывающих предприятий

14:50

Можно даже при диете: какой хлеб считается самым полезным

14:47

Украина в НАТО "в обмен" на территории: в Киеве раскрыли позицию Альянса

14:35

"Вагнеровцы" вернулись в Бахмут: в ВСУ рассказали об угрозах на фронте

14:29

Positiff назвал имя женщины, которая "испортила" его отношения с Потапом

14:13

И на 100 метров не подлетят: эксперты рассказали, чем отпугнуть голубей от балкона

14:12

"Серьезные люди сядут за стол переговоров": звезда Голливуда Малкович попался на поддержке РФ

14:09

"Это будет судьбоносное время": названа дата решающего и важного боя в Украине - прогноз

14:01

Как понять погоду по коту: о чем нас предупреждают пушистые

13:21

"Будут хорошие новости": в ВСУ анонсировали успехи на Таврическом направлении

13:08

Якобы живой: командующего Черноморским флотом показали на видео, снятом до удара по Севастополю

Реклама
13:03

Как убрать запах пота с одежды: 3 безотказные средства, которые стоят копейки

13:02

Это надо просто пережить: 3 знакам не повезет на полнолуние в сентябре 2023

12:49

Как избавиться от мошки в вазоне: методы, которые быстро уничтожат насекомых и спасут растение

12:33

Как убрать запах чеснока с рук: 6 способов, которые помогают моментально

12:31

После 15 лет вместе: брак солиста "Без обмежень" распался

12:15

У ВСУ есть продвижение на фронте: Зеленский назвал направление

11:58

Навели ракеты на Киев 21 сентября: СБУ задержала агентов российского ГРУ

11:46

Ударят морозы до -25 и налетят снежные бури: какой будет зима 2024 в Украине

11:45

Моль и плесень будут не страшны: как хранить орехи, чтобы не портились

11:35

"Чайная ложка в день": фармацевт рассказал, чем снизить кровяное давление

11:24

Гороскоп Таро на октябрь 2023: Овнам - бессонница, Тельцам - страх, Близнецам - смена плановВидео

11:23

Melovin устроил эпатажный перформанс в костюме свиньи на музыкальной премииВидео

11:14

Гороскоп на завтра 28 сентября 2023: Весам – улучшение, Рыбам – долгожданный покой

11:13

Favbet Foundation передал подразделению ССО внедорожник

10:58

Как очистить ручки у плиты от застарелого жира за 2 минуты

10:18

Как украинцы называют самца мухи - блогер плакала от смехаВидео

10:13

Отправленный Киеву список реформ отнюдь не условие для военной помощи - Белый дом

10:05

"Должно быть стыдно": генерал США резко ответил критикам контрнаступления ВСУ

09:59

Украина готова к повышению тарифов на газ и свет, как рекомендует США

09:52

Украинцев предупредили о возможных блэкаутах: какими продуктами нужно запастись

Реклама
08:59

Забудьте о ней навсегда: как избавиться от пищевой моли

08:59

"Увеличение потерь": Свитан раскрыл, когда Путин может мобилизовать 700 тысяч россиян

08:57

Силы обороны достигли северной окраины Новопрокоповки на Запорожье - ISW

08:15

Острая закуска прямо из Грузии: элементарный рецепт классической аджики на зиму

08:15

Именины 28 сентября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

07:59

"Впервые в мире": подстанции "Укрэнерго" комплексно укрепили от ракетных атак

07:45

Под Москвой вспыхнул масштабный пожар недалеко от военного аэродрома

07:15

Если тело "деревянное" и "спина колом": как разминаться при сидячей работеВидео

07:14

Скоро Украина получит первую партию F-16 от Нидерландов: названы сроки

07:00

Орда хочет воевать до 2025 года, а что Запад?мнение

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп таро
Рецепты
Легкие десертыЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаСтиркаКомнатные растения
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять