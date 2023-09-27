ГУР – об ударах по Крыму: войскам РФ нужно убираться домой, ситуация тревожная

Военная разведка Украины фиксирует все перемещения российских оккупантов в захваченном Крыму, а ВСУ успешно делают свою работу, сказал Андрей Черняк.

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Оккупантов в Крыму ждет опасность, куда бы они не прятали свои корабли и штабы - ГУР / Коллаж: Главред, фото: соцсети

Удары по Черноморскому флоту агрессора России в Севастополе показали, что ситуация для российских войск в оккупированном Крыму тревожная. Украинская разведка фиксирует все передвижения врага, а ВСУ делают свою работу. Единственный вариант для оккупантов – убраться вместе со своим флотом с Крымского полуострова. Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк.

Как сообщает пресс-служба ГУР, он рассказал о том, что операция "Крабовая ловушка", в рамках которой ВСУ нанесли удары по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, стала результативной. Ситуация для российских войск тревожная, им следует забрать свой флот и покинуть Крым.

Оккупантам России лучше добровольно покинуть Крым

По его словам, военная разведка Украины фиксирует перемещение российских оккупантов по Крыму, а ВСУ используют нужные данные.

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"Крабовая ловушка" обеспечила серьезный улов. Можно констатировать, что после атаки на штаб черноморского флота РФ очень активно двигались автомобили скорой, пожарные и катафалки. Поэтому ситуация для оккупантов тревожная, и она такой будет оставаться для россиян повсюду в Крыму, куда бы они не прятали остатки своих кораблей, штабов или любых других объектов оккупационного присутствия", - сказал Черняк.

Впервые за 10 лет в Крыму появился флаг Украины

Спикер ГУР МО также напомнил о высадке десанта разведчиков на мысе Тарханкут, где была проведена успешная военная операция. Впервые за 10 лет в Крыму появился украинский флаг.

"Спецоперация ГУР МО Украины на территории Крыма 24 августа этого года получила название "Пробуждение силы". Впервые за 10 лет российского порабощения Крыма разведчики-спецназовцы установили флаг Украины, напомнив всем нашим гражданам в оккупации, что свобода и свет мечей украинских джедаев близко, поэтому пришло время активизации движения сопротивления на территории полуострова, пришло время пробуждения силы", - сказал Черняк.

Удары по территории России

Также представитель разведки напомнил, что Украина определила для себя приоритетные цели на территории России.

"Пункт за пунктом в этом списке появляются отметки, которые свидетельствуют об эффективном поражении или необходимости нанесения повторных, более бодрых ударов", - подчеркнул Андрей Черняк.

Украина ударила по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе

Армия Украины поразила штаб Черноморского флота РФ в захваченном Севастополе 22 сентября. Министерство обороны российских оккупантов признало поражение своего стратегического объекта. Здание фактически разрушено.

Позже появилось видео удара по штабу Черноморского флота России в Севастополе. Заметно, что было как минимум два ракетных попадания по зданию. Российское ПВО, вероятно, не сработало.

В Силах специальных операций рассказали о точном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота РФ. Военные отметили, что операция называлась "Крабовая ловушка". Удар был нанесен во время совещания, ликвидирован, в том числе, и высший командный состав.

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