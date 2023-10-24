В Севастополе звучали взрывы и стрельба: оккупанты заявили о "подводной атаке"

О взрывах в Севастополе сообщили около 4 часов утра во вторник, 24 октября.

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Оккупанты заявили о "возможной" подводной атаке в Севастополе / Коллаж: Главред, фото: virtual-sevastopol.ru, скриншот

В ночь на вторник, 24 октября, во временно оккупированном Севастополе были слышны взрывы, а в нескольких районах города - стрельба. В оккупационной администрации города заявили, что Черноморский флот РФ якобы отбивает "возможную подводную атаку".

О взрывах в Севастополе сообщили около 4 часов утра местные каналы в Telegram. Канал "Крымский ветер" сообщил о громких взрывах в 3:35 и 3:40 в Севастополе, а также о звуках стрельбы. По данным ресурса, российская ПВО якобы пыталась сбить беспилотник.

Скриншот Telegram

Гауляйтер Севастополя Михаил Развожаев, которого незаконно назначили в Кремле, заявил о "возможной" подводной атаке. Другие детали он не уточнил.

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"Громкие звуки – это на внешнем рейде – Черноморский флот отбивает возможную атаку подводных диверсионных сил и средств противника", – написал он в Telegram.

Как сообщал Главред, вечером в воскресенье, 22 октября, в Севастополе прогремели сильные взрывы. Перед этим в городе была объявлена воздушная тревога. Россияне заявили, что якобы "сбили" 2-3 ракеты над Черным морем.

В районе поселка Сахарная Головка под оккупированным Севастополем 18 октября ракетным ударом был поражен один из объектов Черноморского флота агрессора России. Ракета прилетела на территорию воинской части, где находился военный склад.

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