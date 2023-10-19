УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Реальная цель Путина: Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян

Юрий Берендий
19 октября 2023, 21:02 обновлено 19 октября, 21:02
Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил причину наступательных действий противника в районе Авдеевки. По его словам, настоящая цель россиян очевидна.
Подоляк, Артиллерия
Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян / коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку и воплотить сценарий, аналогичный тому, который они применили в Бахмуте. Вероятно, они стремятся достичь "победы", которая будет способствовать повышению рейтинга Владимира Путина перед проведением так называемых "выборов", запланированных на весну 2024 года. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Канала, что в действиях россиян в Авдеевке, Бахмуте и Купянске не нужно искать политическую подоплеку.

По словам Подоляка, основная цель российских захватчиков заключается в том, чтобы ликвидировать украинцев, и они будут продолжать это делать, пока украинцы не одержат победу.

В прошлом, в Бахмуте, Украина продемонстрировала международным партнерам, что Россия не имеет способности к эффективным масштабным наступательным действиям. На Бахмутском направлении была осуществлена ликвидация большого количества российских военнослужащих, в частности, наиболее боевого подразделения на тот момент, которого уже не существует – ЧВК "Вагнера".

видео дня

Однако, когда ЧВК "Вагнера" под командованием Евгения Пригожина совершила "марш недовольных" на Москву, это значительно повредило репутацию Путина. Мятеж Пригожина показал, что в России отсутствуют какие-либо ограничения для силовых переворотов. В дополнение к этому были устранены харизматичные и пассионарные лидеры, сам Пригожин и командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин.

"Это последствия Бахмута с точки зрения эффективного планирования", – подчеркнул советник главы ОПУ.

А сегодня Россия остатки своих наступательных возможностей отправила на Авдеевку.

По словам Подоляка, продвижения там нет. Но есть огромное количество уничтоженной техники. Кроме того, россияне, планируя атаки на Авдеевку, надеялись, что таким образом смогут отвлечь резервы ВСУ от других направлений, где идут наступательные украинские операции.

"Это не удалось. Единственный мотив, который они "продают" определенным политическим элитам в других странах: "смотрите, мы же Донецкую область полностью "забрали". Мы готовы все остальное отдать или о чем-то там говорить, но Донецк останется за нами", - пояснил Подоляк.

Таким образом, россияне попытаются создать свою "торговую площадку". Но следует понять, что этот план не будет успешным.

Одновременно, украинцам, по мнению советника главы Офиса Президента, следует осознать: если мы стремимся сохранить независимую Украину, нет никаких возможностей для переговоров с Россией. Но если нам неинтересна независимость, тогда мы должны рассматривать компромиссы и признать, что события в Бахмуте или Авдеевке имели неправильный характер.

"У нас эффективное и профессиональное военное руководство. Мы принимаем соответствующие политические решения - особенно на внешних политических рынках. Имеем достаточно эффективную помощь от наших партнеров и все необходимые ресурсы. Их надо увеличивать: и свое производство; и переговорные процессы, чтобы получать больше техники. Те же ATACMS. Все это надо делать, делать и делать", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и какова их настоящая цель. По словам Мусиенко, необходимо понимать общую ситуацию. РФ накапливала войска, и нынешняя ситуация была прогнозируемой.

В то же время, российские оккупанты возобновили попытки окружить город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики увеличили количество обстрелов по городу и общинам рядом. Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Также, враг потерял в боях на Авдеевском направлении 63 единицы техники, однако цифры могут быть намного выше, рассказал в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов. Таким образом, разведка подтвердила опубликованную ранее сообществом DeepState информацию об уничтожении бронированного "кулака" ВС РФ на Авдеевском выступлении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
война в Украине Авдеевка контрнаступление ВСУ
Реклама

Главное за день

Под самым боком россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронта

Под самым боком россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронта

20:59 Украина
Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

20:45 Украина
Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

19:19 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

21:02

Реальная цель Путина: Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян

20:59

Под самым боком россиян: Залужный побывал на самых горячих участках фронтаВидео

20:45

Куча квартир и машин: еще одного одесского военкома поймали с почти 50 млн грн

20:17

Панические атаки и неистовая агрессия: Путин стал особо опасным - оппозиционер

20:07

Режиссер-воин Олег Сенцов получил ранение на фронте

Россия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – ЖдановРоссия рискует остаться без иранских ракет и вооружений из-за войны в Израиле – Жданов
19:58

В Перми от Путина спрятали гаражи и "лежачих полицейских"

19:47

500 боеголовок: Китай резко нарастил ядерное оружие за последний год - Пентагон

19:19

Будет дождь и бешеный ветер: в Украину ворвется очень сильный шторм

19:16

"Я более чем возмущен": Шольц разозлился на Путина и вдребезги его раскритиковал

Реклама
19:14

Странно, но гениально: зачем люди замораживают памперс

19:12

Ракеты Taurus для Украины: посол сообщил об окончательном решении Германии

19:10

Как появление ATACMS в Украине зажало россиян в рамкимнение

18:58

"Россияне попадают в ловушки ВСУ": полковник рассказал о ситуации на Купянском направлении

18:39

Бабушкин метод работает: как очистить кастрюлю корвалоломВидео

18:32

Семья будет просить добавки: рецепт сэндвича со всего, что есть дома

18:17

В украинском языке есть аж 4 слова на букву "и": Авраменко изрядно удивил объяснением

18:06

Все горит и дымится: ВСУ уничтожили огромный полевой склад оккупантов

18:01

УПЦ МП - эффективное оружие России по уничтожению нашей странымнение

17:53

Как удалить жирные пятна, которые не отстирываются: средства, которые творят чудеса

17:37

ВСУ отходят, а затем уничтожают россиян артой: в РФ заныли из-за неудач под Авдеевкой

Реклама
17:34

Субсидии пересчитают автоматически: в Пенсионном фонде сообщили кому повезет

17:08

У Пашиняна готовят "пощечину" Путину и поставили ультиматум пропаганде России

16:57

Раскрыты мощные потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске

16:57

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая выходит замуж

16:56

Сразу несколько направлений: в ВСУ сообщили о мощном прорыве в районе Бахмута

16:30

Ракеты Taurus на 500 км для Украины: в Бундестаге "вызвали на ковер" Шольца

16:29

"Мир устал от украинской власти": эксперт - о том, что делать, чтобы США не уменьшили помощь

16:13

Самая большая потеря россиян: Путин принял новое решение после удара по Луганску

16:13

Какие на самом деле легкие курильщика: несложная информация удивят результатом

16:10

Недавно поженились, ему было 23, ей – 20: ракета РФ убила в Запорожье молодых супруговФото

16:05

Инна Мирошниченко приступила к усыновлению четвертого ребенка

16:00

РФ может готовить "жест доброй воли" в Крыму: партизаны рассказали о безумной панике

15:49

ВСУ разбили бронированный "кулак" РФ под Авдеевкой: ГУР подтверждает потери врага

15:42

"Украинская команда" обеспечила дронами-камикадзе отряд "Омега"

15:41

Украина получит еще больше ATACMS, цель – ракеты с дальностью на 300 км – Кулеба

15:41

Защитники Авдеевки получили партию FPV-дронов при содействии Favbet Foundation

15:35

Счета за свет будут меньше: какой обогреватель самый экономичный

15:18

Почему нельзя говорить "тримаю слово": как правильно сказать это выражение на украинском

15:17

Россияне безумно боятся: в ВСУ раскрыли детали новой тактики ударов авиации РФ

15:06

Близится позиционная война: эксперт дал неутешительный прогноз боев в УкраинеВидео

Реклама
15:05

Не будет денег и начнутся проблемы: что нельзя делать 21 октября

15:03

Ракеты ATACMS "подорвут" планы войск РФ: в ВСУ указали на важную деталь

15:00

Умер звезда кинофраншизы "Рокки" Берт Янг

14:56

"Наступление РФ на Авдеевку": эксперт раскрыл огромные потери и провал армии России

14:38

Взорвать или отрезать руки: снайперша Эмеральд рассказала об угрозах экс-мужаВидео

14:37

Вы добросердечны или амбициозны: точная иллюзия, которая раскроет ваши черты

14:04

Пошли на второй круг: "холостяк" Макс Михайлюк станет отцом во второй раз

14:02

"Самолеты будут в Украине": Кулеба назвал сценарий и сроки получения F-16

13:57

267" За": Рада сделала первый шаг для запрета УПЦ МП в Украине

13:51

ВСУ сбили пять российских Су-25: Тарнавский рассказал об успехах на фронте

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Лайфхаки
Все о салеУборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огород
Персоны
Кирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новости
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять