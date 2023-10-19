Реальная цель Путина: Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян

Советник главы ОП Михаил Подоляк объяснил причину наступательных действий противника в районе Авдеевки. По его словам, настоящая цель россиян очевидна.

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Михаил Подоляк объяснил причину нового наступления россиян / коллаж Главред, фото: УНИАН, Генштаб ВСУ

Россияне продолжают пытаться окружить Авдеевку и воплотить сценарий, аналогичный тому, который они применили в Бахмуте. Вероятно, они стремятся достичь "победы", которая будет способствовать повышению рейтинга Владимира Путина перед проведением так называемых "выборов", запланированных на весну 2024 года. Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк рассказал 24 Канала, что в действиях россиян в Авдеевке, Бахмуте и Купянске не нужно искать политическую подоплеку.

По словам Подоляка, основная цель российских захватчиков заключается в том, чтобы ликвидировать украинцев, и они будут продолжать это делать, пока украинцы не одержат победу.

В прошлом, в Бахмуте, Украина продемонстрировала международным партнерам, что Россия не имеет способности к эффективным масштабным наступательным действиям. На Бахмутском направлении была осуществлена ликвидация большого количества российских военнослужащих, в частности, наиболее боевого подразделения на тот момент, которого уже не существует – ЧВК "Вагнера".

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Однако, когда ЧВК "Вагнера" под командованием Евгения Пригожина совершила "марш недовольных" на Москву, это значительно повредило репутацию Путина. Мятеж Пригожина показал, что в России отсутствуют какие-либо ограничения для силовых переворотов. В дополнение к этому были устранены харизматичные и пассионарные лидеры, сам Пригожин и командир ЧВК "Вагнера" Дмитрий Уткин.

"Это последствия Бахмута с точки зрения эффективного планирования", – подчеркнул советник главы ОПУ.

А сегодня Россия остатки своих наступательных возможностей отправила на Авдеевку.

По словам Подоляка, продвижения там нет. Но есть огромное количество уничтоженной техники. Кроме того, россияне, планируя атаки на Авдеевку, надеялись, что таким образом смогут отвлечь резервы ВСУ от других направлений, где идут наступательные украинские операции.

"Это не удалось. Единственный мотив, который они "продают" определенным политическим элитам в других странах: "смотрите, мы же Донецкую область полностью "забрали". Мы готовы все остальное отдать или о чем-то там говорить, но Донецк останется за нами", - пояснил Подоляк.

Таким образом, россияне попытаются создать свою "торговую площадку". Но следует понять, что этот план не будет успешным.

Одновременно, украинцам, по мнению советника главы Офиса Президента, следует осознать: если мы стремимся сохранить независимую Украину, нет никаких возможностей для переговоров с Россией. Но если нам неинтересна независимость, тогда мы должны рассматривать компромиссы и признать, что события в Бахмуте или Авдеевке имели неправильный характер.

"У нас эффективное и профессиональное военное руководство. Мы принимаем соответствующие политические решения - особенно на внешних политических рынках. Имеем достаточно эффективную помощь от наших партнеров и все необходимые ресурсы. Их надо увеличивать: и свое производство; и переговорные процессы, чтобы получать больше техники. Те же ATACMS. Все это надо делать, делать и делать", – подчеркнул Михаил Подоляк.

Наступление на Авдеевку

Напомним, как ранее сообщал Главред, военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил, почему российские оккупанты активизировались на Авдеевском направлении и какова их настоящая цель. По словам Мусиенко, необходимо понимать общую ситуацию. РФ накапливала войска, и нынешняя ситуация была прогнозируемой.

В то же время, российские оккупанты возобновили попытки окружить город Авдеевка в Донецкой области. Захватчики увеличили количество обстрелов по городу и общинам рядом. Враг наносит удары по школам и позициям украинских военных. Об этом рассказал начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш в эфире телемарафона.

Также, враг потерял в боях на Авдеевском направлении 63 единицы техники, однако цифры могут быть намного выше, рассказал в эфире телемарафона спикер ГУР Андрей Юсов. Таким образом, разведка подтвердила опубликованную ранее сообществом DeepState информацию об уничтожении бронированного "кулака" ВС РФ на Авдеевском выступлении.

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