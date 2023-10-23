Россия развивает наступление на Востоке: Зеленский собрал срочную Ставку

Президент Владимир Зеленский собрал 23 октября новую Ставку на фоне нового наступления российских оккупантов, все еще развивающегося на востоке Украины.
Как отметил в Telegram глава государства, на Ставке в первую очередь речь шла о ситуации на фронте.
"Важная Ставка. Исключительно о фронте, исключительно о наших наступательных и оборонительных действиях. Получили всю текущую информацию, дали поручение военным и разведке. Работаем дальше над освобождением нашей земли", - подытожил президент.видео дня
Россия наступает на Востоке
Россия продолжает наступать на Востоке, атакуя позиции ВСУ на Сватовском, Бахмутском и Авдеевском направлении.
Марьинку враг пытается, по словам военных, "отрезать". По данным DeepState, у врага есть частичный успех в продвижении.
Командующий Восточной группировкой генерал Александр Сырский констатировал также, что россияне пытаются прорваться под Купянск, чтобы окружить город. Стоит заметить, что Купянск является важным для оккупантов железнодорожным узлом.
В то же время РФ хочет захватить Авдеевку по трем причинам. В частности, оккупация города, отметил боец "Легиона Свобода" майор МВД Максим Морозов, открыла бы путь для врага в дальнейшем продвижении на Нью-Йорк, Константиновку и Покровск.
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