'Такого еще не было!': мужчина шокировал военкома отчаянным бегством от повестки

Житель Староконстантиновского района пытался убежать от военкома, прыгнув в реку. Это решение мужчины искренне удивило работников ТЦК - те над ситуацией посмеялись и прибегли к остроумиям.
На опубликованном в Сети видео видно, как мужчина уже бросился в реку и в одежде вплавь ее одолевает.
Военный вместо этого в шутку просит коллегу "обойти" беглеца и показывает камерой на велосипед, брошенный мужчиной на берегу реки.
После чего военком добавляет, подкалывая беглеца: "Нет-нет, у тебя все получится! Давай, мы верим в тебя".
"Вот так работает Староконстантивновский ТЦК... А, вот и велосипед его", - добавляет военный.
Впоследствии мужчина доплыл до моста и скрылся из виду. Работники ТЦК отправились на его поиски, чтобы убедиться, все ли хорошо с беглецом.
"Просто интересно, где же он выплывет", - продолжил военный.
Мужчина все же появился в мокрой одежде по другую сторону моста.
Мужчина убегает от военкомов - смотрите видео:
Ранее Главред писал, могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам". Военные отметили, что такие действия могут совершаться судами и представителями исполнительной службы, а не руководителями или представителями ТЦК.
В то же время военкомы отмечают, что областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению президента Украины, крайне низкие.
Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные - это погибшие, раненые и выведенные из строя.
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