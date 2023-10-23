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"Такого еще не было!": мужчина шокировал военкома отчаянным бегством от повестки

Яна Ставская
23 октября 2023, 18:05
Работники ТЦК над ситуацией посмеялись. Вскоре сам мужчина вышел к военкому.
'Такого еще не было!': мужчина шокировал военкома отчаянным бегством от повестки
Военкомы были поражены поступком мужчины / Коллаж Главреда. Фото: скриншоты

Житель Староконстантиновского района пытался убежать от военкома, прыгнув в реку. Это решение мужчины искренне удивило работников ТЦК - те над ситуацией посмеялись и прибегли к остроумиям.

На опубликованном в Сети видео видно, как мужчина уже бросился в реку и в одежде вплавь ее одолевает.

Военный вместо этого в шутку просит коллегу "обойти" беглеца и показывает камерой на велосипед, брошенный мужчиной на берегу реки.

видео дня

После чего военком добавляет, подкалывая беглеца: "Нет-нет, у тебя все получится! Давай, мы верим в тебя".

"Вот так работает Староконстантивновский ТЦК... А, вот и велосипед его", - добавляет военный.

Впоследствии мужчина доплыл до моста и скрылся из виду. Работники ТЦК отправились на его поиски, чтобы убедиться, все ли хорошо с беглецом.

"Просто интересно, где же он выплывет", - продолжил военный.

Мужчина все же появился в мокрой одежде по другую сторону моста.

Мужчина убегает от военкомов - смотрите видео:

'Такого еще не было!': мужчина шокировал военкома отчаянным бегством от повестки

Ранее Главред писал, могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам". Военные отметили, что такие действия могут совершаться судами и представителями исполнительной службы, а не руководителями или представителями ТЦК.

В то же время военкомы отмечают, что областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению президента Украины, крайне низкие.

Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные - это погибшие, раненые и выведенные из строя.

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