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Могут ли заблокировать банковские карты "уклонистам": адвокат раскрыла нюансы

Анна Ярославская
20 октября 2023, 09:52 обновлено 20 октября, 09:57
Военные расценивают информацию, которая появилась в Сети, о блокировании банковских карт представителями ТЦК как информационный вброс.
Моблизация, банковская карта
Могут ли в Украине заблокировать банковские карты за неявку в ТЦК: ответ юриста / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Информация о том, что украинцам, которые не явились в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП), могут заблокировать банковскую карту, не соответствует действительности. Об этом сообщили в командовании Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Военные отметили, что такие действия могут совершаться судами и представителями исполнительной службы, а не руководителями или представителями ТЦК, передает ТСН.

Кроме того, военные расценивают информацию о блокировании банковских карт представителями ТЦК как информационный вброс, элемент информационно-психологической спецоперации (ИПСО) в условиях военного положения.

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В свою очередь, адвокат Марина Бекало рассказала, что понятия "уклонист" в действующем законодательстве не существует. Статья 336 Уголовного кодекса Украины предусматривает ответственность за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации.

"Но это вопрос именно уголовной ответственности, к которой исполнительная служба не имеет никакого отношения. Счета могут быть заблокированы из-за неуплаты административного штрафа лиц, привлеченных к ответственности по ст. 210 КУоАП (нарушение правил военного учета) и 210-1 КУоАП за нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации", – пояснила адвокат.

К примеру, военнообязанный не явился по повестке для уточнения учетных данных, либо отказывается от прохождения ВЛК, либо не состоит на военном учете по месту жительства.

"В таком случае составляется протокол об административном правонарушении, ТЦК и СП выносит постановление о наложении штрафа, которое передается в исполнительную службу для взыскания штрафа в принудительном порядке. Исполнительная служба в рамках исполнительного производства в случае, если нарушитель не платит штраф добровольно, арестовывает счета в банке, пока нарушитель (если он не обжалует постановление в суде) не оплатит штраф", – рассказала Бекало.

Мобилизация в Украине

В Украине могут усилить мобилизацию, заявил секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко. По его словам, такой сценарий возможен, если агрессор Россия мобилизует около 700 тысяч своих граждан.

Сотрудники Территориальных центров комплектования (военкоматов) могут вручать военнообязанным повестки на улице. Однако они категорически не имеют право применять к гражданам силу.

Для того, чтобы официально рассылать военнообязанным украинцам электронные повестки, нужно внести соответствующие изменения в законодательство. Об этом рассказал адвокат Андрей Межирицкий. По его словам, сейчас бумажная повестка считается врученной, если в ней собственноручно расписался тот гражданин, на чье имя она выписана.

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