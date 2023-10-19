"Денацифицировать" Украину: сотрудник ТЦК оправдывал оккупантов, за что поплатился

Сотрудник ТЦК в Черкасской области оказался за решеткой из-за призыва к уничтожению Украины оккупантами.

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Сотрудник СБУ призывал денацифицировать Украину и уничтожить бандеровцев / Коллаж: Главред, фото: СБУ, УНИАН

В Черкасской области сотрудник ТЦК активно агитировал поддерживать политику Кремля и отрицал вооруженную агрессию РФ. Об этом сообщает СБУ в Черкасской области.

С самого начала полномасштабного вторжения он занимался пророссийской агитацией. Сотрудник ТЦК планировал перейти на сторону оккупантов в случае захвата региона. Он призывал "денацифицировать" Украину и уничтожить "бандеровцев".

Такие заявления он делал среди собственного окружения и сотрудников по работе. Он вообще отрицал причастность оккупантов к преступлениям в Буче, оправдывал ракетные удары по украинским городам и убийства гражданских.

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"Первый тост – за победу. И всегда вставляю – за нашу победу. И тут "бандеровцев" так коробит. До конца года дотяну (на работе в ТЦК – Главред). Далее наши (россияне - Главред) придут, увольняться не надо будет", — говорил предатель в телефонном разговоре.

Его разоблачили в прошлом году. Уже стало известно о том, что сотрудника ТЦК засудили к двум годам лишения свободы.

Как сообщал Главред, СБУ разоблачила двух предателей, которые скорректировали ракетный удар российских оккупантов по кафе в селе Гроза на Харьковщине 5 октября. Злоумышленниками оказались двое местных жителей – 30-летний Владимир Мамон и его младший брат 23-летний Дмитрий Мамон.

Недавно в Херсоне задержали предательницу Украины, которая шпионила и помогала оккупантам корректировать российские воздушные атаки на Херсон. Местная жительница с июня 2023 года по собственной инициативе начала работать на врага.

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