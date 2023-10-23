Его разметают за считанные минуты: рецепт быстрого салата Нежность из простых продуктов

Нежный и очень вкусный салат на праздник или Новый год 2024. Как приготовить слоеный салат рецепт.

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Салат Нежность рецепт за 15 минут / Коллаж Главред, фото goodfon.com

Нежный, простой и питательный салат Нежность готовить очень быстро. Для приготовления слоеного салата вам нужно всего несколько ингредиентов, которые есть в любом холодильнике.

Нежнейший салат подойдет для праздничного стола. Попробуйте приготовить и удивить близких.

Салат Нежность - простой рецепт

Вам понадобится:

Картошка - 3 шт

Куриное филе - 300 гр

Грибы - 200 гр

Лук - 1 шт

Яйца - 2 шт

Огурцы - 2 шт

Зеленый лук

Майонез

Картофель помыть, подсолить воду и отварить до готовности.

Яйца отварить 15 минут. Остудить и почистить.

Куриное филе отварить с лавровым листом до готовности и остудить его, не вынимая из бульона.

Порезать мелко куриное филе.

Лук почистить, мелко порезать. Обжарить до золотистой корочки.

В это время грибы почистить, порезать, обжарить с луком до готовности. Немного подсолить, перемешать и остудить грибы.

Огурцы натереть на средней терке.

Картофель почистить и натереть на терке.

Вкусный слоеный салат рецепт / goodfon.com

Зеленый лук мелко порезать и начинать складывать слоеный салат Нежность.

Первый слой картофель, смазать хорошо майонезом.

Далее выложить на картофель куриное филе, смазать майонезом.

Третий слой жареные грибы с луком. Майонезом не смазываем.

Натереть на мелкой терке яйца, выложить на грибы и смазать майонезом.

Далее слой огурцов и посыпать все зеленым луком.

Дать салату Нежность настояться в холодильнике и подавать к столу.

Смотрите видео, как готовить салат Нежность с другими ингредиентами - рецепт:

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