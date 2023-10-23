Его разметают за считанные минуты: рецепт быстрого салата Нежность из простых продуктов

Нежный, простой и питательный салат Нежность готовить очень быстро. Для приготовления слоеного салата вам нужно всего несколько ингредиентов, которые есть в любом холодильнике.
Нежнейший салат подойдет для праздничного стола. Попробуйте приготовить и удивить близких.
Салат Нежность - простой рецепт
Вам понадобится:
- Картошка - 3 шт
- Куриное филе - 300 гр
- Грибы - 200 гр
- Лук - 1 шт
- Яйца - 2 шт
- Огурцы - 2 шт
- Зеленый лук
- Майонез
Картофель помыть, подсолить воду и отварить до готовности.
Яйца отварить 15 минут. Остудить и почистить.
Куриное филе отварить с лавровым листом до готовности и остудить его, не вынимая из бульона.
Порезать мелко куриное филе.
Лук почистить, мелко порезать. Обжарить до золотистой корочки.
В это время грибы почистить, порезать, обжарить с луком до готовности. Немного подсолить, перемешать и остудить грибы.
Огурцы натереть на средней терке.
Картофель почистить и натереть на терке.
Зеленый лук мелко порезать и начинать складывать слоеный салат Нежность.
Первый слой картофель, смазать хорошо майонезом.
Далее выложить на картофель куриное филе, смазать майонезом.
Третий слой жареные грибы с луком. Майонезом не смазываем.
Натереть на мелкой терке яйца, выложить на грибы и смазать майонезом.
Далее слой огурцов и посыпать все зеленым луком.
Дать салату Нежность настояться в холодильнике и подавать к столу.
Смотрите видео, как готовить салат Нежность с другими ингредиентами - рецепт:
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