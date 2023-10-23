WP пишет о причастности СБУ к убийству Дугиной, в спецслужбе не комментируют

Теперь американские СМИ утверждают, что Украина совместно с США планировала операцию по ликвидации Александра Дугина.

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Дугину взорвали в августе 2022-го / Коллаж Главреда. Фото: СБУ, скриншот

The Washington Post утверждает, что СБУ причастна к ликвидации пропагандистки и дочери идеолога российского фашизма Дарии Дугиной. Однако в спецслужбе эту информацию "не комментируют".

Как пишет издание, СБУ якобы работала над спецоперацией с ЦРУ США. А для подрыва силовики якобы использовали переноску для кошки. СМИ заявляют об этом, ссылаясь на "десятки источников" в украинских, американских и западных спецслужбах.

На подготовку к операции СБУ и ЦРУ якобы использовали десятки миллионов долларов. США, по словам источников WP, передали Украине передовые системы слежения и огромный массив разведданных.

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Однако целью спецоперации, говорится в статье, была не Дугина, а ее отец - тоже пропагандист - Александр Дугин. Компоненты для взрывчатки провезли через границу России в переноске для кошки в захламленной машине, где находилась мать с 12-летней дочкой.

Отдельно WP пишет о "значительном присутствии" ЦРУ в Киеве и о том, что склонность Украины к смертоносным операциям вызвала беспокойство среди некоторых чиновников в Киеве и Вашингтоне.

Кроме того, некоторые чиновники также считают целесообразным уничтожать россиян, непосредственно причастных к войне против Украины, а другие беспокоятся, что украинские спецслужбы могут начать серию атак на россиян в "третьих странах" и это ухудшит отношения Киева с западными партнерами.

Что говорят в СБУ

Украинская Служба безопасности в комментарии агентству "Укринформ" заявила, что "не комментирует информацию", а детали спецопераций расскажет уже после Победы.

"Все детали по резонансным спецоперациям СБУ мы сможем обсудить после нашей Победы. Мы не комментируем информацию, полученную СМИ от источников", - говорится в ответе Службы безопасности.

В то же время, в спецслужбе отметили, что, как отмечал ранее неоднократно ее глава Василий Малюк, СБУ и в дальнейшем будет прилагать максимум усилий, чтобы выгнать оккупантов с украинской земли и завершить войну нашей Победой.

Убийство Дарьи Дугиной

В августе 2022 года в Подмосковье машину, в которой находилась Дарья Дугина, взорвали. Позже выяснилось, что за рулем должен был находиться сам Дугин.

Россия обвинила Украину в "террористическом акте", однако в Офисе президента сразу же заявили, что не имеют отношения к инциденту.

Впоследствии российские спецслужбы поймали какую-то женщину, назвав ее гражданкой Украины и экс-членом "Азова". Украинские военные это опровергли.

К слову, американские СМИ не впервые распространяют слухи о якобы причастности Украины к убийству Дугиной. В частности, еще в октябре 2022 года The New York Times, ссылаясь на" источники", обвинил Киев в подрыве машины россиянки. В США пытались сразу оправдаться - мол, никакой разведывательной информации не предоставляли.

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