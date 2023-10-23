'Герасимов под прицелом': СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ - WP

СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров.

https://glavred.info/world/gerasimov-pid-pricilom-sbu-led-ne-znishchila-nachalnika-genshtabu-rf-wp-10510651.html Ссылка скопирована

СБУ едва не уничтожила Герасимова / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот: Telegram-канал Baza

Служба безопасности Украины благодаря полученным разведывательным данным едва не уничтожила российского начальника Генерального штаба Валерия Герасимова, который в то время находился на фронте.

"Новые возможности украинской разведки доказали свою ценность с самого начала войны. Например, СБУ получила разведывательные данные о важных российских объектах, что позволило нанести удары, которые убили нескольких командиров и едва не попали в высокопоставленного российского офицера Валерия Герасимова", - сообщили в The Washington Post со ссылкой на источники.

В материале говорится, что возможности СБУ выросли благодаря помощи ЦРУ, которое, начиная с 2015 года, потратило десятки миллионов долларов на превращение украинских спецслужб советского образца в мощных союзников в борьбе против Москвы.

видео дня

Напомним, что разведка Британии сообщила, что в Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым. Командующего 58-й оккупационной армии агрессора РФ генерала Ивана Попова уволили не из-за неудач захватчиков, а из-за критики Сергея Шойгу.

Россияне высмеяли первое появление Герасимова после бунта Пригожина. Руководителя российского Генштаба выпустили на публику впервые за более чем две недели, но россияне такое его появление подняли на смех.

Больше интересных новостей:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.