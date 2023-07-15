В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

Командующего 58-й оккупационной армии агрессора РФ генерала Ивана Попова уволили не из-за неудач захватчиков, а из-за критики Сергея Шойгу, пишут разведчики.

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В Минобороны все больше недовольны Шойгу, а риторика уволенного Попова перекликается со словами Пригожина - разведка Британии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, Википедия

В Министерстве обороны оккупантов России усиливается недовольство офицеров действиями руководителя ведомства Сергея Шойгу и главы Генштаба Валерия Герасимова. Ситуация особенно проявилась в связи с увольнением генерала Ивана Попова, который командовал 58-й армией российских захватчиков на Запорожском направлении. Попова уволили в связи с критикой Шойгу, а не по причине неудач оккупантов. Об этом заявили в разведке Министерства обороны Великобритании.

В разведке Британии проанализировали увольнение Попова и пришли к выводу, что его отставка связана не с плохими результатами российских оккупантов на поле боя, а в связи с критикой Шойгу.

По мнению специалистов, заявления Попова указывают на серьезное недовольство офицеров руководством Минобороны РФ. Его риторика перекликается с заявлениями главаря ЧВК Вагнер Евгения Пригожина.

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"Прямая критика со стороны подчиненных, вероятно, становится все большей проблемой для министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Герасимова", - подчеркивается в сообщении.

Бунт в России

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