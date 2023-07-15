"Стопроцентный вариант": политтехнолог назвал причину и сроки нового бунта в РФ

Марат Гельман рассказал о том, кто может поднять новый мятеж в России.

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Марат Гельман прогнозирует новый бунт в РФ / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

В РФ на сегодня невелик список людей, способных возглавить бунт против диктатора Владимира Путина, заявил российский политтехнолог, публицист Марат Гельман.

"Это примерно 2 000 человек, которые располагают возможностями – номенклатура, которая сегодня четко понимает, что она уйдет на дно вместе с Путиным. Однако речь пока не идет о тех 30 фигурах, непосредственно связанных с Путиным, которым деваться уже некуда", подчеркнул он в интервью Главреду.

Эксперт считает, что бунт в РФ могут поднять люди, которые рассчитывают, что "если они принесут власть Путина на блюдечке, то получат снисхождение".

По его словам, речь идет о номенклатуре с доступом к определенным рычагам власти.

"Это может быть и любой губернатор. Представим себе следующую картину: власть слабая и какой-то губернатор саботирует решение Путина, вследствие чего Путин пытается отправить войска для того, чтобы его усмирить. И вдруг выясняется, что войска не хотят идти против собственного народа и не выполнят приказ. Это пример, подобных сюжетов может быть с десяток", — не исключил российский политтехнолог.

Он прогнозирует, что одной из причин бунта в РФ может стать появление заградотрядов, которые будут мешать регулярным войскам оккупантов отступать из Крыма.

"Что касается того, когда произойдет бунт, я бы назвал стопроцентный вариант, о котором сказал Каспаров на заседании НАТО – флаг Украины над Севастополем. Это будет означать, что Путин слаб, и его можно не бояться. Путин сам ассоциировал себя с Крымом и придал ему сакральный статус и поэтому момент станет решающим", — говорит собеседник.

В то же время он указал на то, что такие события можно ожидать уже в начале сентября.

"Сигнал о том, что пора валить, касается, в первую очередь, людей, которые сидят в Совете Федерации и Госдуме. Возможно, они ничего и не решают, но формально принимают все людоедские законы. Им надо спасаться. В сентябре будет осенняя сессия обеих палат парламента, и тогда должно все произойти", — добавил Гельман.

Смотрите видео - интервью Марата Гельмана Главреду:

Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Ранее Гельман заявил о том, что чеченская армия может пойти на Москву. По его словам, результат пригожинского мятежа - все люди, которые казались Путину самыми близкими и лояльными, теперь под подозрением.

Напомним, Гельман сделал прогноз о будущем РФ. По его мнению, глава Кремля Владимир Путин создаст подобие опричнины, чтобы справиться с нарастающим недовольством правящего класса в РФ.

Ранее Гельман анонсировал ключевые события на фронте осенью. Он убежден, что это может быть связано с поставками в Украину западного оружия.

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