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Путин устроит репрессии и нарвется на бунт: эксперт сделал прогноз о будущем РФ

Андрей Ганчук
15 июля 2023, 02:05
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Глава Кремля Владимир Путин создаст подобие опричнины, чтобы справиться с нарастающим недовольством правящего класса в РФ, считает Марат Гельман.
Путин, Кремль
Путина ждет бунт в ответ на репрессии против правящего класса - эксперт / Коллаж УНИАН, скриншот YouTube

В стране-агрессоре России в рамках политики Владимира Путина по установлению контроля над правящим классом начнутся аресты. События приведут к тому, что отдельные фигуры пойдут на бунт против кремлевского режима. Об этом заявил российский политтехнолог Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что Путин в попытке подавить недовольство среди правящего класса устроит аресты и создать подобие новой опричнины.

"Думаю, что в России начнутся какие-то аресты. Недоверие Путина к своему окружению и стремление к контролю приведет к созданию особой структуры, некоей новой опричнины", - считает эксперт.

Однако вследствие подобных событий определенные фигуры поднимут против него бунт.

"Недоверие приведет к тому, что кто-то, спасая свою шкуру, будет вынужден поднять бунт. Пригожин ведь тоже выступил после того, как понял, что есть угроза его жизни. В ином случае он сохранял бы лояльность Путину", - подчеркнул Марат Гельман.

Кто такой Марат Гельман

Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики.

Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

Военный мятеж Пригожина

Главарь боевиков ЧВК Вагнер Евгений Пригожин 23 июня обвинил Министерство обороны оккупантов РФ в ударе по тыловым позициям вагнеровцев.

В ответ Пригожин объявил о походе своей 25-тысячной группировки Вагнер на Москву, чтобы разобраться с министром Шойгу и главой Генштаба Герасимовым.

Утром 24 июня Пригожин сказал, что Вагнер взяла под контроль все военные объекты Ростова-на-Дону.

Мятежники установили контроль над Южным военным округом. Кадровые российские оккупанты пытались наносить по ним удары с воздуха, а боевики сбивали вертолеты.

Далее колонны Вагнера двинулись на Москву. Однако Пригожин остановил свой поход в столицу страны-агрессора РФ по итогам переговоров с главой Беларуси Лукашенко и директором ФСБ Бортниковым. В результате договоренностей Пригожин и часть его ЧВК уехали в Беларусь.

Смотрите видео, в котором Гельман рассказал о сценариях бунта в России:

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