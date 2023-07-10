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"А Суровикин где?": в РФ высмеяли первое появление Герасимова после бунта Пригожина

Алёна Воронина
10 июля 2023, 13:48 обновлено 10 июля, 14:01
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Руководителя российского Генштаба выпустили на публику впервые за две недели, но россияне такое его появление подняли на смех.
Валерий Герасимов
Пропавший Герасимов впервые появился на публике после бунта Пригожина/ коллаж: Главред, фото: Википедия, скрин

Начальник генерального штаба страны-агрессора России генерал Валерий Герасимов впервые появился на публике после того, как владелец частной военной компании "Вагнера" Евгений Пригожин совершил вооруженный мятеж в РФ. Российского генерала не было видно в публичном пространстве с 23-24 июня, когда вагнеровцы совершили мятеж.

Теперь Минобороны РФ опубликовало в официальном Telegram-канале видео, на котором Герасимову докладывают об уничтожении четырех ракет С-200, которые якобы 9 июля были запущены по территории России.

В российском Генштабе заверили, якобы Герасимов остается командующим объединенной группировки войск в так называемой "зоне СВО", хотя накануне в СМИ сообщали, якобы его отстранили и он больше не будет руководить действиями российских оккупантов в Украине.

видео дня

Россияне мгновенно отреагировали в сети на первое появление Герасимова после бунта Пригожина. Такое событие не осталось незамеченным, но обернулось оно высмеиванием российского генерала. Так, некоторые называли его в комментариях "позором" и "клоуном", а некоторые спрашивали, почему всё-таки до сих пор не объявляется еще и главнокомандующий Воздушно-космическими силами России генерал Сергей Суровикин.

Герасимов
Россияне назвали Герасимова клоуном/скрин
Герасимов
Всех интересует, где Суровикин/скрин
Валерий Герасимов
Пропавший Герасимов впервые появился на публике после бунта Пригожина/ скрин

Герасимов и Суровикин исчезли после мятежа Пригожина

Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российскую регулярную армию в том, что она нанесла удары по тыловым лагерям его наемников. В результате якобы "погибло огромное количество солдат". После этого Пригожин начал военный мятеж в РФ. 24 июня ЧВК "Вагнера" взяла под свой контроль город Ростов-на-Дону. Но дальше вагнеровцы остановились в 200 км от Москвы и прекратили мятеж.

После вооруженного мятежа Пригожина 23-24 июня Герасимов и Суровикин прекратили появляться в публичном пространстве. В отношении Суровикина распространялись слухи, что его якобы арестовали.

Также в СМИ появилась информация, якобы Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина. Daily Mail сообщало, что после наступления на Москву, которое устроил главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, Владимир Путин мог уволить Валерия Герасимова с должности командующего оккупационными войсками в Украине. Отмечалось, что Путин продолжает чистки высшего руководства РФ и пытается восстановить полный контроль.

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