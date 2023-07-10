УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – Портников

Алёна Воронина
10 июля 2023, 11:26 обновлено 10 июля, 11:30
32
На вильнюсском саммите Украина вряд ли получит это приглашение, но может сделать все, чтобы это произошло на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.
НАТО, украинские военные, Виталий Портников
Война может прекратится, если мы получим приглашение в НАТО, отмечает Портников/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Главред

От того, получит ли Украина приглашение в НАТО и когда это произойдет, напрямую будет зависеть ход войны. Такое приглашение может помочь либо завершить, либо локализовать военные действия. Если же украинское государство его не получит, то мы будем находиться в стадии долгого конфликта с непредвиденными последствиями как для нашей страны, так и для всей Европы в целом.

Такое мнение высказал публицист, журналист Виталий Портников в интервью Главреду. При этом он отмечает, что, по его мнению, Украина не получит приглашения в НАТО на вильнюсском саммите. Это был бы слишком оптимистичный сценарий.

"Но мы можем получить механизм действий, который может привести к такому приглашению на вашингтонском саммите (саммит НАТО, который будет проходить в Вашингтоне в 2024 году – ред.). У нас есть окно возможностей, а то, как закончится окно – это очень важно. Конечно, важно, какими именно решениями закончится вильнюсский саммит, но мы сейчас не можем предвидеть, потому что мы буквально в центре этой дискуссии", – отметил Портников.

Если Украина получит приглашение в НАТО, это может помочь завершить войну или локализовать ее.

"Если мы получим приглашение, война будет либо прекращена, либо локализована, учитывая то, какая территория будет охвачена гарантиями. Даже от стран-гарантов, даже на время, когда мы будем приближаться к НАТО – вся территория Украины, или та территория, на которой на момент приглашения будут происходить боевые действия (а об этом сейчас говорят некоторые западные политики)", – сказал публицист.

Если мы не получим приглашение в принципе, это будет означать, что мы будем просто находиться в стадии долгого конфликта с непредвиденными последствиями не только для нас, но и для Европы, подчеркнул он.

"Снова повторю – этот конфликт может быть конфликтом уменьшенной интенсивности. Потому что если у России просто не будет обычных вооружений, чтобы воевать, а она не будет бросать ядерную бомбу, потому что даже если бросить ядерную бомбу, у тебя всё равно нет танков, чтобы дальше наступать – это не имеет никакого военного смысла", – отметил Портников.

В то же время он добавил, что страна-агрессор Россия даже в таком случае не откажется от военных действий, просто будет меньшая локализация и меньшая интенсивность.

"И ракеты будут падать не раз в месяц, а раз в три, но от этого никому не легче. Это война, которая всё равно продолжится, которая будет мешать европейской интеграции, инвестициям, восстановлению демографического баланса, восстановлению экономики. Просто долгая война, такой европейский Ливан. Это то, что может произойти после вашингтонского саммита. И вероятность этого велика. Но на самом деле я считаю, что у нас есть это окно возможностей, и им нужно воспользоваться. И надо им воспользоваться именно понимая, какой неутешительной может быть альтернатива", – подытожил Портников.

Смотрите видео интервью Главреду Виталия Портникова о саммите НАТО в Вильнюсе:

Кто такой Виталий Портников?

Виталий Портников – украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией. Как сообщил источник в Альянсе, Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина в результате визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию добилась прогресса. Путь в НАТО станет короче, некоторые важные решения уже согласованы. Однако Киев по-прежнему ждет четкую позицию альянса по приглашению в коллективный блок безопасности Запада. Директора страны-агрессора России Владимира Путина надо дожимать.

Бывший помощник министра обороны США по связям с НАТО Джим Таунсенд заявил, что Украина может вступить в НАТО еще до формального завершения войны с агрессором Россией. Только евроатлантическая интеграция Киева станет реальной гарантией безопасности Украинского государства. На саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли пригласят в Альянс, однако может быть конкретизирован механизм по типу ПДЧ с учетом украинской специфики.

Позже в Politico заявили, что в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Группа ключевых стран Альянса срочно готовит проект декларации о гарантиях безопасности для Украины. Страны хотят успеть согласовать параметры пакета гарантий безопасности перед началом саммита, чтобы предложить их Украине и ввести еще до присоединения к НАТО.

Читайте также:

война в Украине НАТО Виталий Портников вторжение России Североатлантический альянс
Реклама

Главное за день

"Как площадь Одессы": ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

"Как площадь Одессы": ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

11:32 Украина
Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – Портников

Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – Портников

11:26 Украина
"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

10:03 Политика
Все главные новости

Последние новости

11:32

"Как площадь Одессы": ВСУ освободили уже 169 квадратных километров

11:28

На зарядке дольше, чем в руках: что делать, если телефон быстро разряжается

11:26

Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – ПортниковВидео

11:16

После 20 лет отношений: Энрике Иглесиас и Анна Курникова тайно сыграли свадьбу

11:03

Портников пояснил, что помешает Украине быстро стать членом НАТО

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

10:56

Китайские партнеры РФ в 2023 году через посредника выиграли на гостендерах в Украине более 2,6 млрд грн актуально

10:35

Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен

10:16

Не увидел 2-месячную дочь: погиб пограничник, который держал оборону Киева

10:07

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

Реклама
10:03

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

09:57

Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

09:38

Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

09:06

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненыхФото

09:00

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковЭксклюзив

08:56

Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

08:50

Что скрывают бармены: зачем в коктейле 2 трубочки

08:08

Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

08:08

"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

Реклама
06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

06:45

Что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем: объяснение языковедаВидео

06:43

Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля

06:30

РФ ночью атаковала Николаев ракетой С-300: удар нанесли по объекту инфраструктуры

04:00

"Москве станет не до Крыма": Золотарев назвал условие сдачи Россией полуостроваВидео

02:05

Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс "Мисс Вселенная" от Нидерландов

01:35

"Три узловые точки": политолог назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всегоВидео

00:55

Продюсер Поляковой высказался про Каменских, которая поет за границей на русском

00:15

Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - ЗолотаревВидео

09 июля, воскресенье
23:31

Байден мог закончить войну за 5 минут, но Украина на это не пошла бы - Зеленский

22:50

Война в Украине не закончится выходом на границы 1991 года - политологВидео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич после гей-свадьбы готовится стать отцом

22:07

"Много людей могут поддержать": Зеленский допустил мятеж или революцию в России

21:34

В НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины - Politico

21:11

У оккупантов РФ в Мелитопольском районе прогремел взрыв: опубликованы кадрыВидео

20:46

Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник - экс-сотрудник КГБ

20:43

Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

20:23

Проблему водоканалов переложили с больной на здоровую головумнение

20:16

Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС

20:12

Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

Реклама
19:41

Скандал на весь СССР: за что возненавидели Эдиту Пьеху

19:32

Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

19:31

Зеленский пока не решил, поедет ли на саммит НАТО, у Киева есть условие – Кабмин

18:39

"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

18:18

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

18:09

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

17:47

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:30

Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

17:22

"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

17:19

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыЗакускиСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиМода 2023
Лайфхаки
Комнатные растенияСад и огородВсе о салеУборкаСтирка
Война с Россией
Контрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад России
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять