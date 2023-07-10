Война может прекратиться, если мы получим приглашение в НАТО – Портников

На вильнюсском саммите Украина вряд ли получит это приглашение, но может сделать все, чтобы это произошло на саммите НАТО в Вашингтоне в 2024 году.

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Война может прекратится, если мы получим приглашение в НАТО, отмечает Портников/ коллаж: Главред, фото: УНИАН, 17 ОТБр имени Константина Пестушка, Главред

От того, получит ли Украина приглашение в НАТО и когда это произойдет, напрямую будет зависеть ход войны. Такое приглашение может помочь либо завершить, либо локализовать военные действия. Если же украинское государство его не получит, то мы будем находиться в стадии долгого конфликта с непредвиденными последствиями как для нашей страны, так и для всей Европы в целом.

Такое мнение высказал публицист, журналист Виталий Портников в интервью Главреду. При этом он отмечает, что, по его мнению, Украина не получит приглашения в НАТО на вильнюсском саммите. Это был бы слишком оптимистичный сценарий.

"Но мы можем получить механизм действий, который может привести к такому приглашению на вашингтонском саммите (саммит НАТО, который будет проходить в Вашингтоне в 2024 году – ред.). У нас есть окно возможностей, а то, как закончится окно – это очень важно. Конечно, важно, какими именно решениями закончится вильнюсский саммит, но мы сейчас не можем предвидеть, потому что мы буквально в центре этой дискуссии", – отметил Портников.

Если Украина получит приглашение в НАТО, это может помочь завершить войну или локализовать ее.

"Если мы получим приглашение, война будет либо прекращена, либо локализована, учитывая то, какая территория будет охвачена гарантиями. Даже от стран-гарантов, даже на время, когда мы будем приближаться к НАТО – вся территория Украины, или та территория, на которой на момент приглашения будут происходить боевые действия (а об этом сейчас говорят некоторые западные политики)", – сказал публицист.

Если мы не получим приглашение в принципе, это будет означать, что мы будем просто находиться в стадии долгого конфликта с непредвиденными последствиями не только для нас, но и для Европы, подчеркнул он.

"Снова повторю – этот конфликт может быть конфликтом уменьшенной интенсивности. Потому что если у России просто не будет обычных вооружений, чтобы воевать, а она не будет бросать ядерную бомбу, потому что даже если бросить ядерную бомбу, у тебя всё равно нет танков, чтобы дальше наступать – это не имеет никакого военного смысла", – отметил Портников.

В то же время он добавил, что страна-агрессор Россия даже в таком случае не откажется от военных действий, просто будет меньшая локализация и меньшая интенсивность.

"И ракеты будут падать не раз в месяц, а раз в три, но от этого никому не легче. Это война, которая всё равно продолжится, которая будет мешать европейской интеграции, инвестициям, восстановлению демографического баланса, восстановлению экономики. Просто долгая война, такой европейский Ливан. Это то, что может произойти после вашингтонского саммита. И вероятность этого велика. Но на самом деле я считаю, что у нас есть это окно возможностей, и им нужно воспользоваться. И надо им воспользоваться именно понимая, какой неутешительной может быть альтернатива", – подытожил Портников.

Смотрите видео интервью Главреду Виталия Портникова о саммите НАТО в Вильнюсе:

Кто такой Виталий Портников? Виталий Портников – украинский публицист, писатель и журналист. Обозреватель Радио Свобода и постоянный автор аналитических статей в украинских изданиях на политическую и историческую тематику. Член Украинского ПЕН. Ведет популярный украиноязычный видеоблог на YouTube.

Перспективы вступления Украины в НАТО

Стало известно, что Германия готовится подать на отсрочку во вступлении Украины в НАТО из-за опасений, что этот шаг может привести Альянс к войне со страной-агрессором Россией. Как сообщил источник в Альянсе, Берлин использует ежегодный саммит НАТО в Литве на этой неделе, чтобы призвать других сосредоточиться на гарантиях безопасности, а не на предложениях по членству Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что Украина в результате визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию добилась прогресса. Путь в НАТО станет короче, некоторые важные решения уже согласованы. Однако Киев по-прежнему ждет четкую позицию альянса по приглашению в коллективный блок безопасности Запада. Директора страны-агрессора России Владимира Путина надо дожимать.

Бывший помощник министра обороны США по связям с НАТО Джим Таунсенд заявил, что Украина может вступить в НАТО еще до формального завершения войны с агрессором Россией. Только евроатлантическая интеграция Киева станет реальной гарантией безопасности Украинского государства. На саммите НАТО в Вильнюсе Украину вряд ли пригласят в Альянс, однако может быть конкретизирован механизм по типу ПДЧ с учетом украинской специфики.

Позже в Politico заявили, что в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Группа ключевых стран Альянса срочно готовит проект декларации о гарантиях безопасности для Украины. Страны хотят успеть согласовать параметры пакета гарантий безопасности перед началом саммита, чтобы предложить их Украине и ввести еще до присоединения к НАТО.

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