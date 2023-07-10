Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен

Кристоф Гойсен признал, что вступление Украины в НАТО остается невозможным.

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Украина вступит в НАТО, как позволят обстоятельства / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Укринформ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген считает, что на саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она "принадлежит к евроатлантической семье" и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.

Кристоф Гойсен признал, что вступление Украины в НАТО остается невозможным, пока продолжается текущая фаза войны, поскольку это означало бы прямое вовлечение Альянса в войну. Однако он считает, что союзники в Вильнюсе должны послать сигнал, "что Украина является частью семьи НАТО", передает Spiegel.

"Украина должна стать и членом НАТО, относительно условия это будут разрешать", - отметил Гойсен.

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Одновременно он высказался за продолжение максимальной военной поддержки Украины, включая западные истребители F-16, отметив, что речь идет о ее выживании как государства.

Говоря о потенциальных мирных переговорах, Гойсен отверг идеи о неких "гарантиях безопасности" для Москвы или восстановлении прежнего отношения к главе Кремля в геополитике.

"Россия нарушила все договоры, которые заключала. Было бы просто насмешкой давать Путину какие-то гарантии безопасности", - отметил он.

Кристоф Гойсен считает, что о каком-то возвращении Путина в "первые ряды" международной политики не может быть речи и после мирных переговоров с Украиной.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Пономарев объяснил, когда произойдет вступление Украины в НАТО и какие перспективы. Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Германия и США предупредили, что вступление Украины в НАТО может перерасти в активную войну между НАТО и Россией.

Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

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