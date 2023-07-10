УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен

Юлия Куришко
10 июля 2023, 10:35 обновлено 10 июля, 10:39
21
Кристоф Гойсен признал, что вступление Украины в НАТО остается невозможным.
Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен
Украина вступит в НАТО, как позволят обстоятельства / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Укринформ

Глава Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Гойсген считает, что на саммите НАТО Украина должна получить от союзников сигнал о том, что она "принадлежит к евроатлантической семье" и ее следует пригласить к вступлению, как только позволят обстоятельства.

Кристоф Гойсен признал, что вступление Украины в НАТО остается невозможным, пока продолжается текущая фаза войны, поскольку это означало бы прямое вовлечение Альянса в войну. Однако он считает, что союзники в Вильнюсе должны послать сигнал, "что Украина является частью семьи НАТО", передает Spiegel.

"Украина должна стать и членом НАТО, относительно условия это будут разрешать", - отметил Гойсен.

видео дня

Одновременно он высказался за продолжение максимальной военной поддержки Украины, включая западные истребители F-16, отметив, что речь идет о ее выживании как государства.

Говоря о потенциальных мирных переговорах, Гойсен отверг идеи о неких "гарантиях безопасности" для Москвы или восстановлении прежнего отношения к главе Кремля в геополитике.

"Россия нарушила все договоры, которые заключала. Было бы просто насмешкой давать Путину какие-то гарантии безопасности", - отметил он.

Кристоф Гойсен считает, что о каком-то возвращении Путина в "первые ряды" международной политики не может быть речи и после мирных переговоров с Украиной.

Вступление Украины в НАТО

Напомним, что Пономарев объяснил, когда произойдет вступление Украины в НАТО и какие перспективы. Он также добавил, что важно готовить НАТО к тому, что в России будет смена власти, поэтому надо определяться и занимать какую-то позицию.

Германия хочет заблокировать заявку Украины на членство в НАТО. Германия и США предупредили, что вступление Украины в НАТО может перерасти в активную войну между НАТО и Россией.

Байден поддержал упрощенное вступление Украины в НАТО. Байден, как и канцлер Германии Олаф Шольц, были среди тех, кто не желал выходить за рамки обязательств, взятых на саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году, относительно того, что Украина однажды станет членом Альянса.

Украину будут готовы принять в НАТО. Будущее Украины-в Североатлантическом альянсе, страны Запада солидарны с Киевом и продолжат демонстрировать свою поддержку, сказал Йенс Столтенберг.

Больше интересных новостей:

война в Украине НАТО вступление в НАТО
Реклама

Главное за день

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

10:03 Политика
РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненых

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненых

09:06 Украина
Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - Портников

09:00 Эксклюзивы
Все главные новости

Последние новости

10:56

Китайские партнеры РФ в 2023 году через посредника выиграли на гостендерах в Украине более 2,6 млрд грн актуально

10:35

Украина станет членом НАТО, как только позволят обстоятельства - Гойсен

10:16

Не увидел 2-месячную дочь: погиб пограничник, который помог отбить оккупантов от Киева

10:07

Три сценария: что говорят украинские бойцы на фронте о контрнаступлении - ВВС

10:03

"Кастинг преемников": эксперт раскрыл, почему в 2024 году рухнет власть Путина

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

09:57

Головоломка для сообразительных: уберите 2 спички, чтобы исправить уравнение

09:38

Выпуклые чёрточки на клавишах А и О сделали не случайно: зачем они нужны

09:06

РФ сбросила авиабомбу на место выдачи гумпомощи в Орехове: есть погибшие и много раненыхФото

09:00

Украину пригласят в НАТО через год в Вашингтоне, в Вильнюсе начнется подготовка - ПортниковЭксклюзив

Реклама
08:56

Как не переплачивать за электричество: в "Укрэнерго" назвали простой способ

08:50

Что скрывают бармены: зачем в коктейле 2 трубочки

08:08

Путин вызывал Пригожина в Кремль "на ковер" после провала мятежа — СМИ

08:08

"Это НАТО не готово принять Украину": Волкер набросился с критикой на Байдена

07:16

Путин оказался в неудобном положении из-за решения относительно "Вагнера" – ISW

07:05

Загадка, которую практически невозможно разгадать: нужно найти журавля на картинке

06:54

Может ли Запад пойти на заморозку войны?мнение

06:45

Что означает слово "звитяга" и почему мы неправильно его употребляем: объяснение языковедаВидео

06:43

Какой сегодня праздник и поздравление с Днем ангела 10 июля

06:30

РФ ночью атаковала Николаев ракетой С-300: удар нанесли по объекту инфраструктуры

04:00

"Москве станет не до Крыма": Золотарев назвал условие сдачи Россией полуостроваВидео

Реклама
02:05

Трансгендерная женщина впервые поедет на конкурс "Мисс Вселенная" от Нидерландов

01:35

"Три узловые точки": политолог назвал территории, за которые РФ будет воевать сильнее всегоВидео

00:55

Продюсер Поляковой высказался про Каменских, которая поет за границей на русском

00:15

Крымский мост переоценен, его подрыв не повлияет на битву за Крым - ЗолотаревВидео

09 июля, воскресенье
23:31

Байден мог закончить войну за 5 минут, но Украина на это не пошла бы - Зеленский

22:50

"В выход на границы 1991 года не верю": политолог анонсировал "зраду" в октябреВидео

22:35

Фаворит Холостячки Огневич после гей-свадьбы готовится стать отцом

22:07

"Много людей могут поддержать": Зеленский допустил мятеж или революцию в России

21:34

В НАТО срочно согласовывают пакет гарантий безопасности для Украины - Politico

21:11

У оккупантов РФ в Мелитопольском районе прогремел взрыв: опубликованы кадрыВидео

20:46

Путин подтвердил, что в Дагестан ездил его двойник - экс-сотрудник КГБ

20:43

Зачем 11 июля нужно принести в дом крапиву: приметы и что нельзя делать

20:23

Проблему водоканалов переложили с больной на здоровую головумнение

20:16

Медведев разразился угрозой ударов РФ по АЭС в Украине и ядерным объектам в ЕС

20:12

Пугачева и Галкин забирают детей и покидают Израиль

19:41

Скандал на весь СССР: за что возненавидели Эдиту Пьеху

19:32

Возвращение защитников Мариуполя: Лавров в бешенстве "наехал" на Турцию

19:31

Зеленский пока не решил, поедет ли на саммит НАТО, у Киева есть условие – Кабмин

18:39

"За что ребята гибнут": блогерша Верба похвасталась новой машиной за 10 млн грн

18:18

Украину могут взять в НАТО до окончания войны – бывший советник главы Пентагона

Реклама
18:09

В ВСУ рассказали, какой позывной у Валерия Залужного

17:47

Путин уволил Герасимова после бунта Пригожина - Daily Mail

17:30

Выпали все волосы и стал лысым: в РФ рассказали о болезни Филиппа Киркорова

17:22

"Валюха из Сватов" грязно выругалась в адрес Анны Кошмал

17:19

Заминированные поля и редуты войск РФ: в WSJ узнали, как идет наступление ВСУ

16:43

Россия продолжает минировать Запорожскую АЭС и срочно отправила туда Росгвардию

16:29

Убийца техники или спасительное средство: можно ли чистить стиралку лимонной кислотой

16:29

Война в Украине может заморозиться осенью и появится дефицит оружия - ЗолотаревВидео

16:08

Ошеломляют добротой: 3 знака зодиака, у которых большое сердце

16:06

Все в черном дыму: в Киеве мощный пожар на АЗС, много пострадавшихФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять