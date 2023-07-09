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Украина договорилась о сокращении пути в НАТО, Путина надо дожимать – Кулеба

Андрей Ганчук
9 июля 2023, 14:51 обновлено 9 июля, 14:58
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Накануне саммита НАТО в Вильнюсе согласованы важные для Украины решения, Киев продолжает работать над вопросами интеграции в Альянс, сказал Дмитрий Кулеба.
Кулеба, Украина, НАТО
Украина стремится получить сигнал о своем будущем в НАТО - Кулеба / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Украина в результате визитов президента Владимира Зеленского в Болгарию, Чехию, Словакию и Турцию добилась прогресса. Путь в НАТО станет короче, некоторые важные решения уже согласованы. Однако Киев по-прежнему ждет четкой позиции Альянса по приглашению в коллективный блок безопасности Запада. Директора страны-агрессора России Владимира Путина нужно дожимать. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В своем Instagram он опубликовал обращение, в котором рассказал о том, что украинская дипломатия проработала ряд важных вопросов и теперь путь Украины в НАТО сократится. Накануне саммита Альянса уже согласовано ряд важных решений.

"Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали", - отметил Кулеба.

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Впрочем, по словам главы МИД, на данный момент нет четкой позиции Альянса относительно приглашения Украины вступить в НАТО. Нужно, чтобы появилась ясность по этому вопросу.

"Сейчас уникальный момент, чтобы внести эту ясность… для НАТО упустить эту возможность будет означать сделать подарок Путину в момент, когда его нужно дожимать на всех фронтах", - сказал дипломат.

Также Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Киев продолжит усилия, направленные на работу по приглашению Украины в НАТО "без перерыва в течение выходных, до последней минуты принятия декларации саммита".

Вступление Украины в НАТО

Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли и руководитель МИД Польши Збигнев Рау выразили надежду, что Украина вступит в Североатлантический альянс в рамках ускоренной процедуры. Как полагают высокопоставленные дипломаты, евроатлантическая интеграция Киева может произойти быстрее, поскольку армия Украины уже вооружена оружием НАТО.

Президент Турции Реджэп Эрдоган на совместной с украинским гарантом Владимиром Зеленским пресс-конференции сказал, что Украина заслуживает вступления в НАТО. Также он добавил, что от наступления справедливого мира в Украине никто не проиграет.

Президент США Джо Байден считает, что в НАТО нет единогласного консенсуса по вступлению Украина в Североатлантический альянс, пока идет война с агрессором Россией. При этом Байден сказал, что Штаты готовы на данном этапе предоставить Украине гарантии безопасности по модели, в рамках которой США работают с Израилем.

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