Из 100 мобилизованных в строю — 10-20 человек: военком ВСУ назвал тревожные цифры

Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей, подчеркнул Виталий Бережной.

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Виталий Бережной озвучил цифры мобилизации на Полтавщине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, poltava.to

По состоянию на 15 сентября Полтава выполняет 8% от планового задания мобилизации, установленного Генштабом, а общее выполнение плановой задачи за сентябрь составляет 13%, рассказал и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталий Бережной.

По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению Президента Украины, крайне низки. Об этом он заявил в ходе сессии Полтавского городского совета, которая транслировалась на YouTube портале горсовета.

Он подчеркнул, что военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

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Военком отметил, что Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военкоматы Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше.

Бережный предложил развернуть в микрорайонах 3 участка оповещения, столько же в старостатах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного. На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту.

Кроме того, Бережной сообщил, что вскоре в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов всесторонне помочь этому процессу.

Ранее сообщалось, имеют ли право сотрудники ТЦК тормозить транспорт для раздачи повесток. Останавливать автомобильный транспорт, для того, чтобы вручать повестки, работники ТЦК не имеют права (в отличие от полиции), сказал военком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский уволил всех областных военкомов. В тексте указа говорится, что на должности руководителей ТЦК и СП рекомендуется назначать офицеров, участвующих в боевых действиях. Назначение будет производиться после проверки СБУ.

Ранее сообщалось, что военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

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