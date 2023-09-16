УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Из 100 мобилизованных в строю — 10-20 человек: военком ВСУ назвал тревожные цифры

Алексей Тесля
16 сентября 2023, 14:56 обновлено 16 сентября, 14:56
42
Военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей, подчеркнул Виталий Бережной.
Бережной
Виталий Бережной озвучил цифры мобилизации на Полтавщине / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, poltava.to

По состоянию на 15 сентября Полтава выполняет 8% от планового задания мобилизации, установленного Генштабом, а общее выполнение плановой задачи за сентябрь составляет 13%, рассказал и.о. начальника Полтавского объединенного городского ТЦК и СП Виталий Бережной.

По словам Бережного, областные показатели по общей мобилизации, которые доводит Генштаб по поручению Президента Украины, крайне низки. Об этом он заявил в ходе сессии Полтавского городского совета, которая транслировалась на YouTube портале горсовета.

Он подчеркнул, что военные нуждаются, в первую очередь, в пополнении воинских частей. Например, из 100 человек, пополнивших подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные — это погибшие, раненые и выведенные из строя.

видео дня

Военком отметил, что Полтава по показателю призыва находится на последнем месте в области. На 15 сентября Полтава выполнила план всего на 13%. ТЦК и СП выполняет всего 8% от планового задания, установленного Генштабом. Военкоматы Лубен, Кременчуга и Полтавского района работают лучше.

Бережный предложил развернуть в микрорайонах 3 участка оповещения, столько же в старостатах, и отправить туда представителей исполкома, которые помогали бы установить наличие военнообязанного. На этих участках также следует работать с теми, кто хочет служить по контракту.

Кроме того, Бережной сообщил, что вскоре в области будет создана крупная механизированная бригада, поэтому он попросил депутатов всесторонне помочь этому процессу.

Ранее сообщалось, имеют ли право сотрудники ТЦК тормозить транспорт для раздачи повесток. Останавливать автомобильный транспорт, для того, чтобы вручать повестки, работники ТЦК не имеют права (в отличие от полиции), сказал военком.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Зеленский уволил всех областных военкомов. В тексте указа говорится, что на должности руководителей ТЦК и СП рекомендуется назначать офицеров, участвующих в боевых действиях. Назначение будет производиться после проверки СБУ.

Ранее сообщалось, что военный комиссар одного из районов на Закарпатье заставлял солдат строить себе дом. Государственное бюро расследований сообщило ему о подозрении.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
мобилизация военкоматы новости Полтавы война России и Украины
Реклама

Главное за день

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

14:19 Мир
Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

12:59 Украина
Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:47 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:56

Из 100 мобилизованных в строю — 10-20 человек: военком ВСУ назвал тревожные цифры

14:50

Украинские бойцы выступают против закона 10037, по которому у громад забирают налоги с их зарплат актуально

14:47

Варить не нужно: Клопотенко рассказал, как вкусно приготовить гречку

14:44

Значение имени Алина: узнай его тайну, судьбу и происхождение

14:41

Как правильно заваривать зеленый чай: об этих простых нюансах мало кто знает

Снаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег ЖдановСнаряды и вооружения России будет поставлять Китай, но руками КНДР – Олег Жданов
14:41

"Все очень примитивно": Подоляк раскрыл три сценария "мирного плана" Путина

14:19

Блинкен намекнул на передачу Украине дальнобойных ракет ATACMS

13:54

Ирину Билык поймали за поцелуями с КоляденкоВидео

13:53

РЭБ не помеха: в Украине анонсировали новые удары по военным кораблям РФ

Реклама
13:45

Удивительный список: артист назвал главных геев РФ, даже в возрастеВидео

13:40

Поздравление с праздником "Вера, Надежда, Любовь": открытки на светлый праздник

12:59

Морской дрон ударил у ватерлинии: появилось фото Самума после мощной атаки

12:47

Россия готовится к обстрелам украинской инфраструктуры зимой - разведка Британии

12:41

Цены на газ для авто подскочили и еще будут расти: эксперты рассказали, что случилось

12:01

Любовный гороскоп на неделю 18-24 сентября: Козерогу – открытие, Раку - общение

11:58

Очень необычно, но невероятно вкусно: как правильно готовить новомодные грибы шиитаке

11:37

Россияне отступают: ВСУ потрепали оккупантов под Бахмутом и продвинулись вперед

11:36

В Харькове - взрывы, оккупанты нанесли как минимум 4 удара по городу: что известно

11:21

Легендарный "Росомаха" Хью Джекман разошелся с женой после 27 лет брака: что случилось

11:20

"Корабли превратились в детали": в ВСУ рассказали о последствиях удара по Севастополю

Реклама
11:16

Хамство и плевки: Киркоров вызверился на путинистку Успенскую

10:49

Гороскоп Таро на неделю 18-24 сентября: Раку – наслаждение, Рыбам - боль

10:30

"Это значит, что я говорю правильно": Трамп заявил, что доволен похвалой Путина

10:15

Украинский спецназ показал на видео, как помогал ВСУ бить по русским кораблям в Севастополе

10:03

Какой праздник 16 сентября: кого нужно поздравить в этот день

09:38

Глава Бундесвера назвал единственное условие мира в Украине

09:31

Вайкуле рассказала, почему хочет увидеть экс-коллег - путинистов Баскова и Киркорова

08:54

"Это наш полуостров": в СНБО поведали, что будет с россиянами в Крыму

08:39

Гороскоп на завтра 17 сентября 2023: Близнецам пора что-то менять, Ракам - потери

08:31

Мы просто пожинаем плоды своей безголовостимнение

08:22

"Бригада" и "Солдаты": в России скончался популярный актёр сериалов

08:20

"Танков будет больше": Данилов сказал, когда первые Abrams прибудут в Украину

08:07

Семья расхватает за минуту: быстрый рецепт воздушного заливного пирога с абрикосами

07:39

ВСУ освободили Андреевку: ситуация для РФ к югу от Бахмута ухудшается — ISW

07:05

Загадка, которая введет в ступор: нужно найти спрятанную бутылку с водой за 15 секунд

06:45

"Тыл забыл о войне": о чем думает солдат на нулемнение

06:35

Что такое "хвіртка", "кватирка" и "калитка": Авраменко объяснил колоритные словаВидео

06:30

Именины 16 сентября: поздравьте с Днем ангела обладательниц имени Василина

04:30

Китай может вооружить РФ миллионами снарядов: Жданов назвал неожиданный сценарий

04:10

"Весь спектр": Жданов раскрыл, какое оружие может получить Путин от Северной Кореи

Реклама
03:30

Жданов пояснил, как долго Путин может воевать с Украиной с китайской помощью

02:30

"Это какое-то безумие": женщина ошеломлена из-за странной семейной традиции своего мужа

01:33

"Этот хлам может взорваться ежесекундно": эксперт оценил, помогут ли РФ снаряды из КНДР

15 сентября, пятница
23:55

Безумная головоломка для гениев: надо найти фламинго среди цветов за 7 секунд

23:45

РФ будет получать ракеты и снаряды миллионами: Жданов назвал союзников оккупантов

22:53

США готовят мощный пакет для ВСУ: что известно о передаче супер-танков Abrams

22:53

Родных не пускают: Игорю Николаеву поставили опасный диагноз

22:47

Шуфричу избрали меру пресечения по подозрению в госизмене

22:32

В Белом доме подтвердили встречу Зеленского и Байдена: названа точная дата

22:10

Зеленский анонсировал важные международные мероприятия на вторую половину сентября

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Персоны
Марк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новости
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять