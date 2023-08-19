Имеют ли право сотрудники ТЦК тормозить транспорт для раздачи повесток: ответ военкома

Во время мобилизации работники ТЦК (в просторечии - военкоматов) не имеют права останавливать общественный транспорт (для того, чтобы вручать повестки водителям и пассажирам). Об этом заявил начальник отдела военного учета Запорожского областного ТЦК Андрей Гуренко, передает "Суспильне".
По словам офицера, работники ТЦК не имеют права остановить транспортное средство (это право есть только у сотрудников Нацполиции).
"Таких случаев я, допустим, не знаю, что военнослужащие маршрутку останавливают. Если вы стали свидетелями таких случаев, сообщайте в соответствующие районные территориальные центры или обращайтесь к начальнику областного территориального центра, и мы будем принимать меры", — Гуренко.
По словам офицера, вручать повестки в общественных местах представителям ТЦК разрешено.
"В связи с тем, что не все граждане выполняют правила военного учета, возникает необходимость уточнить их учетные данные. Только с этой целью. Потому что граждане, находящиеся на улицах или в общественных местах, они не все подлежат призыву. Там сотни причин разных: состояние здоровья, образование, бронирование, предоставление отсрочек, уход за близкими своими родственниками и др. Но вручать повестки им разрешено, чтобы уточнить их персональные данные. Действующим законодательством не запрещено вручать повестки в общественных местах", – сказал Гуренко.
Офицер отметил, что повестка обязательно должна быть подписана руководителем соответствующего территориального центра — "одной только печати недостаточно".
Напомним, что в Украине расширили перечень военнообязанных, которые смогут получить отсрочку. Изменены критерии определения критически важных предприятий и работников, которых можно забронировать и предоставить им отсрочку от мобилизации.
Также ранее сообщалось, что Раде предлагают разрешить мужчинам отказываться от мобилизации. Нардеп предлагает мобилизовать только "мотивированных патриотов", а граждан, которые не желают воевать – привлекать к работе на экономику.
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