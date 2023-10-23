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У РФ чудовищные потери: ВСУ могут готовить мощный прорыв, названы сроки

Алексей Тесля
23 октября 2023, 17:53
У Украины остается только несколько недель, чтобы добиться нового продвижения, считают военные аналитики.
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ВСУ отражают массированные атаки РФ / Коллаж: Главред, Фото: 3 отдельная штурмовая бригада, Командование Объединенных Сил ВС Украины

В районе Бахмута Донецкой области очередные атаки российских оккупантов закончились для них провалом с тяжелыми потерями, рассказал военный аналитик Том Купер.

Он пишет, что 4-я мотострелковая бригада и 1428-я МСбр РФ понесли внушительные потери и отступили дальше на восток на западную окраину Опытного.

По словам эксперта, не менее важно и то, что все российские контратаки севернее Курдюмовки также не увенчались успехом: украинские войска держатся там очень хорошо.

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В то же время он отмечает, что подразделения российских оккупантов предприняли новые попытки наступления на северную часть авдеевского террикона, где и пытаются закрепиться.

"Украинцы делают все возможное, чтобы не дать им закрепиться: в очередной раз были подбиты десятки российских танков и других боевых бронированных машин, но ситуация не улучшается", - пишет эксперт и предупреждает о том, что россияне продолжат наступать несмотря на колоссальные потери, бросая в бой новые резервы

Он также уточнил, что в районе Работино Запорожской области ВСУ удалось оттеснить 247-й полк ВДВ еще на 400 метров на восток, при этом ранее российским оккупантам удалось оттеснить передовые позиции ВСУ примерно на 200 метров.

"По крайней мере, украинцам удалось нанести дополнительные потери 108-му полку ВДВ и несколько продвинуться к западу от Новопрокоповки, вдоль дороги Т-0803", - добавил Купер.

Перспективы контрнаступления ВСУ

В свою очередь британский военный аналитик Майкл Кларк пишет о том, что у Украины остается только несколько недель, чтобы добиться нового продвижения до наступления осенней распутицы, пока почва все еще устойчивая для бронетехники.

В то же время он не исключает, что украинским силам, вероятно, в скором времени понадобится пауза для ротации и перевооружения некоторых ключевых подразделений в качестве подготовки к следующему этапу.

Кларк подчеркивает, что ВСУ могут готовить для россиян сюрприз зимой, хотя бы для того, чтобы убедить западных партнеров и поставщиков вооружений в том, что ВСУ способны отбросить российские войска с большей части или же со всей оккупированной территории.

Война в Украине

Ранее сообщалось о том, что ВСУ потрепали россиян под Бахмутом: продвинулись вперед и "покрошили" оккупантов. Российские захватчики предприняли более 50 неудачных попыток восстановить утраченное положение.

Напомним, ранее сообщалось о том, что под Купянском ВСУ отбросили оккупантов и закрепляются на новых позициях. На Купянском направлении приняты решения для усиления маневренной обороны ВСУ.

Также сообщалось, что украинские защитники готовят мощный прорыв на юге: экс-командир из Айдара назвал направление. Артиллерия ВСУ с правого берега Днепра не дает россиянам закрепиться и обустроить какие-либо стационарные позиции.

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Авдеевка ВСУ Бахмут война России и Украины
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