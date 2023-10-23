ХАМАС хотел задействовать химическое оружие против армии Израиля: подробности от Sky News

Документы вместе со схемами изготовления химического оружия показал президент Израиля Исаак Герцог.

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ХАМАС хотел применить химическое оружие / коллаж: Главред, фото: Главред, pexels.com

Израильский президент и политический деятель Исаак Герцог рассказал, что террористы ХАМАС, которые ворвались на территорию Израиля, имели с собой инструкции по изготовлению химического оружия.

В интервью Sky News Герцог рассказал, что израильские военные якобы обнаружили материалы на теле убитого боевика в кибуце Беэри. Документы вместе со схемами изготовления химического оружия президент Израиля показал во время интервью 22 октября. Однако в Sky News нет возможности самостоятельно проверить это заявления. Кроме того, нет никаких предположений, что у боевиков были элементы для изготовления бомбы.

"Это материалы Аль-Каиды. Официальные материалы Аль-Каиды. Мы имеем дело с ИГИЛ, Аль-Каидой и ХАМАСом. Вот насколько шокирующей является ситуация, когда мы смотрим на инструкции, которые предоставляются относительно того, как действовать и как создать разновидность непрофессионального химического оружия с цианидом", - подчеркнул Герцог. видео дня

Он также добавил, что на телах террористов были найдены USB-устройства с инструкциями по использованию химического оружия. Среди материалов были подробные инструкции, как создать устройство для выброса цианида.

Происхождение одного из материалов, состоящих из инструкций по созданию химического оружия и его распространению среди гражданского населения, взято из руководства Аль-Каиды 2003 года. В то же время Sky News отмечает, что это не доказывает связь между двумя организациями.

Напомним, что у спецслужб США была информация, что ХАМАС может напасть на Израиль. В сентябре-октябре у спецслужб Штатов была информация о том, что боевики ХАМАС могут к чему-то готовиться, однако неизвестно, знал ли об этом Израиль.

Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах. Израильские власти представили обновленные сведения об иностранных гражданах, погибших в результате боевых действий. Больше всего потерь среди граждан США и Украины.

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