Правительство Израиля сообщило трагические новости об украинцах

Израильские власти представили обновленные сведения об иностранных гражданах, погибших в результате войны. Больше всего потерь среди граждан США и Украины.

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Правительство Израиля сообщило сколько Украинцев погибло / Коллаж Главред, фото: Twitter kann_news, pixabay

Утром 20 октября были размещены актуализированные сведения об иностранных гражданах, которые были убиты или похищены террористами, прорвавшимися на территорию Израиля из сектора Газа 7 октября. Об этом сообщает издание "Новости Израиля".

Уточненная статистика смертей граждан других государств в Израиле:

32 граждан США убиты и 8 пропали без вести,

24 граждан Украины убиты и 3 пропали без вести,

22 граждан Франции убиты и 4 пропали без вести,

21 гражданин России убит и 7 пропали без вести,

19 граждан Аргентины убиты и 7 пропали без вести,

15 граждан Таиланда убиты и 10 пропали без вести,

12 граждан Германии убиты и 7 пропали без вести,

12 граждан Великобритании убиты и 3 пропали без вести.

Среди убитых, кроме граждан Израиля, также граждане Канады, Австрии, Венгрии, Ирландии, Италии, Испании, Латвии, Литвы, Португалии, Румынии, Чили, Перу, Парагвая, Азербайджана, Беларуси, Молдовы, Бразилии, Китая, Индии, Шри- Звенья, Камбоджи, Филиппин, Непала, ЮАР, Судана, Турции, Узбекистана, Казахстана.

В то же время, по состоянию на 18 октября, украинский МИД официально верифицировал 13 погибших украинцев в Израиле и шестерых пропавших без вести. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

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"Это данные МВД Израиля. Но прошу обратить внимание, что там указывается, что это примерная статистика. Мы оперируем информацией, которую верифицировал МИД Украины: 13 погибших и шесть пропавших без вести", – отметил представитель внешнеполитического ведомства.

Война в Израиле

Напомним, как ранее сообщал Главред, в секторе Газа погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Женщина была родом из Харькова. Как пишет в Facebook журналист Антон Наумлюк, "это первая подтвержденная смерть украинки в секторе Газа".

В то же время президент США Джо Байден выступил с обращением к нации по вопросам Израиля и Украины. Глава Белого дома заявил, что уже в пятницу направит Конгрессу срочный запрос на финансирование помощи двум странам.

Также стало известно, что Пентагон планирует отправить в Израиль десятки тысяч артиллерийских снарядов калибром 155-мм, предназначенных для Украины. Об этом заявили израильские чиновники.

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