Закрывала собой двухмесячную дочь: в секторе Газа погибла 24-летняя украинка

Вместе с матерью Лейла Хижи работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе.

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Лейлу Хижи спасти не удалось, ее двухмесячная дочь жива / Фото: facebook.com/anton.naumliuk

В секторе Газа погибла 24-летняя гражданка Украины Лейла Хижи. Женщина была родом из Харькова. Как пишет в Facebook журналист Антон Наумлюк, "это первая подтвержденная смерть украинки в секторе Газа".

По словам Наумлюка, отец Лейлы Хижи, палестинец Гхази Хижи, приехал в Украину, чтобы учиться в университете, и здесь познакомился с будущей женой Светланой Куликовой. В Харькове родилась Лейла.

После окончания учебы семья переехала в Палестину. Вместе с матерью Лейла работала в салоне красоты, где готовила палестинских девушек к свадьбе. В 2022 году Лейла вышла замуж.

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Свидетели утверждают, что нашли ее после израильского удара в полуразрушенном доме. Женщина закрывала собой двухмесячную дочь Елену.

Раненых Лейлу и Елену привезли в больницу, но врачей на всех не хватало.

"Лейлу спасти не удалось, двухмесячная дочь жива", - написал журналист.

Отметим, посольство Украины в Израиле подтверждает гибель 18 граждан Украины в Израиле. Один гражданин Украины считается пропавшими без вести. На территории сектора Газа подтверждена гибель одного гражданина Украины.

Война в Израиле

Израиль впервые за 50 лет объявил о состоянии войны после того, как террористы ХАМАС напали на Израиль рано утром 7 октября.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что придется начать наземную операцию в Сектора Газа.

Президент США Джо Байден заявил, что ХАМАС должен быть уничтожен, но Палестинское государство нужно сохранить.

Американская армия не будет вступать в войну Израиля и ХАМАС. Однако в Белом доме не исключили, что военные США могут быть привлечены для того, чтобы освободить заложников. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

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